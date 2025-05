รัฐบาลปลื้มสื่อนอกยกไทยติดอันดับประเทศปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวสตรี เร่งยกระดับแบรนด์ “Amazing Thailand” ให้แข็งแกร่ง

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้หญิงที่เดินทางเพียงลำพัง ประจำปี 2025 โดยผลการจัดอันดับดังกล่าวมาจาก New York Post ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกนอกจากนั้น ยังมีสื่อด้านการท่องเที่ยวชื่อดังระดับสากลหลายแห่งที่ให้การยอมรับในความเหมาะสมของประเทศไทยสำหรับนักเดินทางหญิงโดยเฉพาะ โดยเว็บไซต์ Adventurous Kate ได้เสนอแนะว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตอบโจทย์สำหรับนักท่องเที่ยวหญิงที่เดินทางคนเดียว ด้วยจุดเด่นเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกของระบบการท่องเที่ยว และการต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทยในทำนองเดียวกัน เว็บไซต์ Be My Travel Muse ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักเดินทางหญิงจากทั่วโลก ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในทวีปเอเชียที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินทางคนเดียว ด้วยเหตุผลด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ระบบขนส่งที่เข้าถึงง่าย และบริการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว“ความเห็นและการจัดอันดับเหล่านี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยในระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการดูแลความปลอดภัย การบริการที่เป็นระบบ และวัฒนธรรมไทยที่เปิดใจและเป็นมิตร กลายเป็นเสน่ห์สำคัญที่สร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและอุ่นใจ และนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับแบรนด์ “Amazing Thailand” ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวที“ นางสาวศศิกานต์ทิ้งท้าย