“อนุทิน” ยันรายชื่อ ครม.ลงตัว 100% แล้ว เหลือตรวจสอบคุณสมบัติ คาดใช้เวลาอีกไม่นาน

“อนุทิน” ยันรายชื่อ ครม.ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ คาดอีกไม่นาน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ก.ย. ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า เกือบสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้รายชื่อถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของตน โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา เรารอการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นาน
เมื่อถามย้ำว่า กระบวนการจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใกล้เสร็จแล้วรอไม่นาน
เมื่อถามว่า ในส่วนของตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม จะมีการเปิดตัวเมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า รอทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อน