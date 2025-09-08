"ไผ่" ยังไม่ทราบหลุดโผ ครม. 3 ครั้งซ้อนแต่ยันไม่แกว่ง นัดเปิดใจ 10 ก.ย.ที่สภา ย้ำผู้กองเข้าใจ

“ไผ่ ลิกค์” บอกยังไม่ทราบหลุดโผ ครม.อนุทิน ยันไม่แกว่งแม้จะโดน 3 รอบแล้ว พร้อมเปิดใจแถลงที่สภา วันที่ 10 ก.ย.นี้ ย้ำผู้กองเข้าใจ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม มีชื่ออยู่ในโผ ครม.อนุทิน 1 ได้นั่งตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่หลุดโผ เพราะมีคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม รวมถึงกฤษฎีกายังไม่ยืนยันคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560
นายไผ่ เผยว่า ตนยังไม่ทราบว่าจะหลุดไหม แต่กฤษฎีกา ตีความไม่ใช่ เพราะตนรอลงอาญาในคดีความ วันพุธที่ 10 กันยายน ตนจะให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภา ว่าเป็นเพราะอะไรจะดีกว่า เพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวโทรมาหาตนเยอะมาก
เมื่อมีกระแสแบบนี้ทำให้รู้สึกแกว่งหรือไม่ นายไผ่ ยืนยันว่า รู้สึกเฉยๆ โดนแบบนี้มา 3 รอบแล้ว
เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม หรือทางผู้ใหญ่ได้พูดอะไรบ้างหรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ ที่ตนโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไร ผู้กองเข้าใจ