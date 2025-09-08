"อิ๊งค์" เมินวิจารณ์โผ ครม.ใหม่ บอกแล้วแต่นายกฯ ทุกเวลามีค่า ขอให้ทำเพื่อ ปชช.

"แพทองธาร" โนคอมเมนท์โผ ครม. ชุดใหม่ บอกแล้ว แต่นายกฯ ทุกเวลามีค่า ขอทำเพื่อ ปชช. เมินฝากถึงรัฐบาลใหม่
วันนี้ (8 ก.ย. 68) 15:00 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงโผ ครม. เบื้องต้น เป็นอย่างไรบ้าง นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า แล้วแต่ท่านนายกฯ เขาจัดเลย ไม่มีคอมเมนท์อะไร
เมื่อถามว่า ภายใน 4 เดือน จะสามารถแก้วิกฤตได้หรือไม่ กับครม. ชุดนี้ นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า ทุกเวลามันมีค่าอยู่แล้ว จะนานเท่าไหร่ก็ตามก็ให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชน
เมื่อถามต่ออีกว่า จะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า “ไม่มีหรอกค่ะ ทำงานเต็มที่”