"ว่าที่นายกฯหนู" เปิดใจขอไปกราบพ่อ ขอบคุณทุกเสียงจากทำงานหนักมากไร้วันหยุด ทำทุกวันให้มีค่า

“อนุทิน” เปิดใจหลังนั่งนายกฯ คนที่ 32 ขอออกสภาฯไปกราบพ่อ ขอบคุณทุกเสียงสนับสนุน เผยจากนี้ต้องทำงานหนักมาก ไม่มีวันหยุด ทำทุกวันให้มีค่า
วันนี้ (5ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย เปิดใจครั้งแรกว่า ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ เพราะเวลามีอยู่ไม่มาก ต้องทำงานทุกวันให้คุ้มค่าที่สุด ไม่มีวันหยุดนะ แบบนี้ต้องทำงานให้หนักขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ต้องทำงานหนักมาก ให้ปัญหาที่มีอยู่คลี่คลาย
นายอนุทิน ยังกล่าว ขอบคุณพรรคประชาชน และทุกเสียงที่สนับสนุน พร้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ว่า แน่นอนว่าเราจะก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง move forward to the right action, definitely
ส่วนโผ ครม. นายอนุทิน ระบุว่า ขอให้ใจเย็น แต่ทั้งนี้ทุกอย่างได้เตรียมการไว้หมดแล้ว
พร้อมระบุว่า หลังจากนี้จะเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อ เพราะพ่อไม่ค่อยสบาย ไปกราบท่านก่อน และเดี๋ยวจะต้องกลับมาสภา เพื่อลงมติ ยังจะต้องอยู่รักษาองค์ประชุม
ทั้งนี้ สื่อให้ความสนใจนายอนุทินจำนวนมาก รุมล้อมตลอดทางออกจากรัฐสภา ทำให้อนุทินเดินเลยรถยนต์ส่วนตัว ก่อนจะวกกลับมา และยกมือไหว้รอบทิศ ก่อนเดินทางออกจากรัฐสภา