“อนุทิน” ใส่เสื้อฮาวายลายใบไม้เข้าพรรคภูมิใจไทยประชุมแกนนำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ว่าที่นายกฯ อนุทิน” ใส่เสื้อฮาวายลายใบไม้ เข้าพรรคภูมิใจไทยประชุมแกนนำ ขณะที่ “พรรคภูมิใจไทย” เตรียมรับพิธีสำคัญ ด้าน “เจ้าสัว CP” ส่งกล้วยไม้ยักษ์ยินดี
6 กันยายน 2568 เวลา 12:00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ด้วยท่าทีผ่อนคลาย สีหน้ายิ้มแย้ม สวมเสื้อฮาวายลายใบไม้ ทันทีที่มาถึงผู้สื่อข่าวพยามขอสัมภาษณ์ แต่นายอนุทิน ขอตัวขึ้นไปประชุมก่อน และระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีข่าว

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีสำคัญ ภายหลังมีแกนนำพรรค และว่าที่รัฐมนตรีตามโผ ครม.หนู 1 อาทิ นายศิริพงศ์อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรค นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรค

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ส่งช่อดอกไม้มาแสดงความยินดี รวมไปถึงต้นกล้วยไม้สีขาวก้านยาว ในกระถางพลาสติกสีเขียวอ่อนขนาดใหญ่ ประมาณ 1 คนโอบ ติดนามบัตรมีชื่อของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด



