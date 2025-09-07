“กล้าธรรม” ลงตัว 100% “ธรรมนัส“ นั่งรองนายกฯ ควบ รมว.เกษตรฯ โยก ”อรรถกร“ ไป รมว.ท่องเที่ยว

โผ ครม.โควตากล้าธรรม 7 ที่นั่ง ลงตัวแล้ว "ธรรมนัส" เป็นรองนายกฯ ควบ รมว.เกษตรฯ "ไผ่ ลิกค์" นั่ง รมช. "อรรถกร" โยกไปว่าการท่องเที่ยวฯ "นฤมล" นั่งว่าการศึกษาฯ ตามเดิม
วันนี้(7 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดทำรายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในส่วนของพรรคกล้าธรรม 7 ที่นั่ง ลงตัวแล้ว โดยได้ 4 รัฐมนตรีว่าการ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ดังนี้
1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.นายไผ่ ลิกค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.นายองอาจ วงษ์ประยูร สส.สระบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7.นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์