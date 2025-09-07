xs
“กล้าธรรม” ลงตัว 100% “ธรรมนัส“ นั่งรองนายกฯ ควบ รมว.เกษตรฯ โยก ”อรรถกร“ ไป รมว.ท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โผ ครม.โควตากล้าธรรม 7 ที่นั่ง ลงตัวแล้ว "ธรรมนัส" เป็นรองนายกฯ ควบ รมว.เกษตรฯ "ไผ่ ลิกค์" นั่ง รมช. "อรรถกร" โยกไปว่าการท่องเที่ยวฯ "นฤมล" นั่งว่าการศึกษาฯ ตามเดิม 

วันนี้(7 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดทำรายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในส่วนของพรรคกล้าธรรม​ 7 ที่นั่ง​ ลงตัวแล้ว โดยได้ 4 รัฐมนตรีว่าการ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ดังนี้

1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.นายไผ่ ลิกค์ รัฐมนตรีช่วย​ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วย​ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​
5.นายองอาจ วงษ์ประยูร​ สส.สระบุรี​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

6.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7.นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ​

