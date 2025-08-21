กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมประมง มอบวัสดุประเภทอวนให้กองทัพบก ใช้ประโยชน์ทางทหารชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้(21 ส.ค.)นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 20 ส.ค.68 นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุประเภทอวนให้แก่กองทัพบกเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยเป็นวัสดุประเภทอวนจำนวน 10 ตัน และกะปิ จำนวน 30 ลัง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.68 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ
“เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงท้องถิ่น และพี่น้องชาวประมง เพื่อเป็นการสนับสนุนกองทัพบกในการใช้วัสดุประเภทอวนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้จัดตั้ง War Room เพื่อติดตามและแก้ไขสถานการณ์ด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดน อย่างต่อเนื่องด้วย” นายอัครา กล่าว