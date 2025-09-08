จ่อโอนงบกลาง 1.6 พันล. ลง 65 จว. ส้มหล่น! 506 ท้องถิ่น "อบจ.-ทน.-ทม.-ทต." เหตุงบอาหารกลางวัน-นมโรงเรียน เทอม 1/68 ไม่เพียงพอ

จ่อโอนงบกลาง 1,674 ล้าน ลง 506 ท้องถิ่น ใน 65 จังหวัด เฉพาะ "อบจ.-ทน.-ทม.-ทต." เหตุค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ "อาหารกลางวัน-นมโรงเรียน เทอม 1/68" ไม่เพียงพอ ส้มหล่น! ลง "อบจ." 14 แห่ง 22 ล้าน "ทน."14 แห่ง 77 ล้าน "ทม." 70 แห่ง 129 ล้าน ส่วน ทต. 408 แห่ง รับจัดสรร 208 ล้าน
วันนี้ (8 ก.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 65 แห่ง เตรียมพร้อมรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 1,674,730,100 บาท หลัง ครม. (2 ก.ย.2568) และผู้บริหารมหาดไทยให้ความเห็นชอบ
"หลังพบว่า ที่ผ่านมา งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา และเด็กปฐมวัย "
ทั้งนี้ งบกลาง 1,674,730,100 บาท จะจัดสรรให้แก่ สถ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 3 รายการ
เป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จํานวน 1,378,672,700 บาท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จํานวน 6,713,400 บาท
และ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา จํานวน 289,344,000 บาท
เบื้องต้น ให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ อปท. ตรวจสอบจํานวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2568 และให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากโครงการ/รายการ ที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจําเป็น และ/หรือ รายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี รวมถึงนําเงินรายได้หรือเงินสะสมคงเหลือมาสมทบ ก่อนขอทําความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
มีรายงานว่า เบื้องต้น อปท. จำนวน 506 แห่ง ได้รับการพิจารณา เพื่อเตรียมรับงบประมาณ แยกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 14 แห่ง วงเงินรวม 22,689,500 บาท เฉพาะ อบจ.ชลบุรี จะได้รับจัดสรร 8,298,400 บาท อบจ.ภูเก็ต 4,365,000 บาท อบจ.พระนครศรีอยุธยา 2,236,900 บาท อบจ.สมุทรสาคร จ. 2,244,200 บาท เป็นต้น
เทศบาลนคร (ทน.) 14 แห่ง วงเงินรวม 77,036,400 บาท เฉพาะ ทน.อุดรธานี จะได้รับจัดสรร 15,388,400 บาท ทน.ขอนแก่น 12,989,900 บาท ทน.แม่สอด จ.ตาก 10,958,500 บาท เป็นต้น
เทศบาลเมือง (ทม.) 70 แห่ง วงเงินรวม 129,309,400 บาท เฉพาะ ทม.ราชบุรี จะได้รับจัดสรร 9,085,300 บาท ทม.ร้อยเอ็ด 7,495,500 บาท ทม.ท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 6,225,700 บาท เป็นต้น
และเทศบาลตําบล (ทต.) 408 แห่ง วงเงินรวม 208,471,100 บาท เฉพาะ ทต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย จะได้รับจัดสรร 4,757,000 บาท ทต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 4,098,500 บาท ทต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทราปราการ 2,520,900 บาท ทต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวลคีรีขันธ์ 2,501,200 บาท เป็นต้น