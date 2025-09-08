"เท้ง" ชี้ "แม้ว" กลับมาจังหวะสำคัญการเมือง อยู่ที่เจ้าตัวสังคมหวังให้เข้ากระบวนการยุติธรรม

หน.ปชน. ชี้ “ทักษิณ” กลับมาคือจังหวะสำคัญทางการเมือง แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเจ้าตัวเอง ย้ำสังคมคาดหวังให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม ไม่อยากเห็นการต่อรองทางการเมืองเพื่อปกป้องคดีหรือผลประโยชน์ส่วนตัว
วันนี้ (8ก.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึง กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยวันนี้ และฉากทัศน์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไร เพราะนายทักษิณ เป็นตัวละครที่มีผลทางการเมืองว่า อยากให้นายทักษิณเดินหน้าและยอมรับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรประชาชนทุกคนก็อยากให้กระบวนการยุติธรรมมีความเป็นธรรมจริงๆ
เมื่อถามว่าการกลับมาของนายทักษิณครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยู่ที่ตัวนายทักษิณเอง เชื่อว่าทุกการตัดสินใจย่อมส่งผลกระเพื่อมทางการเมืองได้ทั้งสองด้าน
ส่วนที่ทุกคนมองว่าการกลับมาของนายทักษิณทุกครั้งต้องมีดีลตลอด และรอบนี้อาจมีดีลด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ลึกๆ แล้วตนไม่ได้มีข้อเท็จจริงแบบนั้น หากประเมินตามบริบทการเมืองภาพใหญ่ที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องดีลแลกประเทศก็พบว่าสิ่งที่ไม่อยากเห็นคือการพยายามใช้อำนาจรัฐ หรือการต่อรองทางการเมืองเพื่อปกป้องคดีของตัวเองหรือผลประโยชน์ทางการเมือง