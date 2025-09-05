“หมอทศพร” เขียนภาพ “เสี่ยหนู-ชัยเกษม-เท้ง” เก็บไว้ 4 เดือนเตือนใจต้องยุบสภา

“หมอทศพร” สเกตช์ภาพ “อนุทิน-ชัยเกษม-ณัฐพงษ์” บอก จะตั้งไว้ที่สภา นับถอยหลัง 4 เดือน เตือนใจคืนอำนาจประชาชน
วันนี้(5 ก.ย.)นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์ สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ารัฐสภา พร้อมโชว์ภาพสเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่วาดเองกับมือซึ่งใช้เวลาวาดไม่นาน
พร้อมระบุอีกว่า เจ้าบ่าวจะเลือกเจ้าสาวคนไหน หรือเจ้าสาวจะเลือกเจ้าบ่าวคนไหน หลังจากนี้จะนำภาพทั้ง 3 ใบตั้งไว้ที่สภา หากนายอนุทิน ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะมานั่งนับถอยหลัง จนถึงระยะเวลา 4 เดือน ตามข้อตกลงและเพื่อเป็นการเตือนใจทุกคน และ คืนอำนาจให้กับประชาชน