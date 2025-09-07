“อนุทิน” รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

‘อนุทิน’ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 พร้อมกล่าวรับสนองฯ จะทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต-มีคุณธรรม
วันนี้(7 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มายังพรรคภูมิใจไทย ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เมื่อได้อัญเชิญไปยังสถานที่ในการรับสนองพระบรมราชโองการฯ แล้ว ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ ได้อ่านประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เห็นชอบด้วย ในการแต่งตั้ง นนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หลังจากนั้น นายอนุทิน ได้เปิดกรวยถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่า กล่าวหลังรับสนองพระบรมราชโองการว่า
”ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี นับเป็นศุภสิริมงคล และเกียรติยศอันไพบูลย์ แก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ จักเป็นที่สํานึกและเทิดทูนไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ ตามพระราชปณิธาน และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ สำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี มีบิดา นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล มารดาทัศนีย์ ชาญวีรกูล บุตรชายนายเศรณี ชาญวีรกูล คู่สมรส น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ และครอบครัวชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย หัวพรรคร่วมรัฐบาล เลขาธิการพรรค และแกนนำกลุ่มการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรคกล้าธรรม (กธ.) พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กลุ่ม 16 ของนายสุชาติ ชมกลิ่น และสส.เพื่อไทย นำโดยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส. กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นต้น มาร่วมแสดงความยินดี
จากนั้นนายอนุทิน ได้คุกเข่ากราบบิดาและมารดา ก่อนเข้าสวมกอดและหอมแก้มบุตรชาย ก่อนเดินทักทาย หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล เลขาธิการพรรคแกนนำกลุ่มการเมือง สส. พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับครอบครัวและพรรคร่วมรัฐบาล