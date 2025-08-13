โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ไชยา พรหมา” เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1

"วันนอร์" แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ไชยา พรหมา” รองประธานสภาฯ คนที่ 1 วันแรกให้คำมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายไชยา พรหมา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลงจากกรณีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. ตามมาตรา 118 (1) ของรัฐธรรมนูญ โดยเลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกได้ลุกขึ้นอ่านพระบรมราชโองการ โดยสมาชิก สส.ลุกขึ้นรับสนองพระราชโองการ
นายไชยากล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมย้ำว่าวันนี้เป็นวันแรกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแบ่งเบาภาระของประธานสภา และขอให้คำมั่นว่าจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางการเมืองมาทำงานให้เต็มที่ เพื่อให้สถาบันนิติบัญญัติเป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชน
“ผมขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด สมกับความไว้วางใจของสมาชิกสภาฯ ที่เลือกผมเข้ามาทำหน้าที่ในครั้งนี้” นายไชยากล่าว