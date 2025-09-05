เปิด 311 เสียงสานฝัน "นายกฯ หนู" ไร้แตกแถว "8 งูเห่า พท.-เฉลิม" มาตามนัด แถมได้ 4 ปชป.สวนมติ

เปิด 311 เสียงหนุน “อนุทิน” คว้าเก้าอี้นายกฯ คนที่ 32 ไร้แตกแถว กลุ่มงูเห่า พท. 8 เสียง – “เฉลิม” มาตามนัด แถมได้ 4 ส.ส.ปชป.สวนมติพรรคเพิ่มแต้มให้
วันนี้ (5ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี โดยใช้วิธีขานชื่อสมาชิกเป็นรายบุคคล จากประกาศผลว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน 311 เสียง ชนะ นายชัยเกษม นิติศิริ ที่ได้ 152 เสียง และมีงดออกเสียง 27 เสียง รวมผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 490 คน
สำหรับคะแนนโหวตหนุนนายอนุทิน มาจากพรรคที่ร่วมจับขั้ว ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม และพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ลงมติไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เสริมด้วยกลุ่ม “งูเห่า” พรรคเพื่อไทย 8 เสียง ได้แก่ นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ชลบุรี เขต 5 นายสุรพล บุญมา นครนายก เขต 1 นายกิตติ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ด เขต 6 นายนรากร เมืองนารักษ์ ร้อยเอ็ด เขต 4 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ กาญจนบุรี เขต 1 นายประเสริฐ บุญเรือง กาฬสินธุ์ เขต 6 นพ.ภูมินทร์ ลีธีรประเสริฐ ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวนุชนารถ เตชะเสถียร ศรีสะเกษ เขต 9 และมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เพิ่มเข้ามา รวมถึงพรรคไทยสร้างไทย 6 เสียง
ขณะที่ฝั่งประชาธิปัตย์มี ส.ส.โหวตสวนมติพรรคถึง 4 คน ได้แก่ นายร่มธรรม ขำนุรักษ์, นายราชิต สุดพุ่ม, นายสมยศ พลายด้วง และ นายสรรเพชร บุญญามณี อีกทั้งยังมี นายประสาท ตันประเสริฐ ส.ส.ชาติพัฒนา และ น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ที่เคยเป็นงูเห่าภูมิใจไทย แต่กลับมาโหวตให้อีกครั้ง
ส่วนคะแนนโหวตให้นายชัยเกษม ส่วนใหญ่เป็นของพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทรวมพลัง และยังมี 2 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐคือ นายอนันต์ ผลอำนวย และ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ที่โหวตสวนมติพรรคสนับสนุนชัยเกษมเช่นกัน
ส่วน 27 เสียงที่งดออกเสียง มาจากพรรคประชาธิปัตย์ 20 เสียง, ประธานสภาฯ และรองประธานฯ ทั้งสอง, นายอนุทินเอง และส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติอีก 3 คน ขณะที่พบว่าสมาชิกไม่ได้ลงคะแนน 2 คน คือ ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ (ปชป.) และ น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข (พท.)