ส่อยุติเรื่องยุบ 6 พรรคโซ้ยมาม่าบ้านจันทร์ส่องหล้ายอม "ทักษิณ" ครอบงำ คกก.สอบสรุปไร้หลักฐาน

ส่อยุติเรื่องปมร้องสอบยุบ 6 พรรค ยอม "ทักษิณ"ชี้นำ ครอบงำตั้งรัฐบาลแพทองธาร หลัง คกก.สอบ-ที่ปรึกษาฯ ชงนายทะเบียนพรรคการเมือง สรุปไร้พยานหลักฐานเอาผิด
วันนี้(3 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี กกต.ดำเนินการตรวจสอบตามคำร้องที่ขอให้มีการยุบ 6 พรรคการเมืองเนื่องจากยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรค ชี้นำครอบงำ การจัดตั้งรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยผู้ร้องอ้างเหตุที่แกนนำ พรรคการเมืองเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารและมาม่า กับนายทักษิณ ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และล่าสุดสำนวนการสอบสวนดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องมีความเห็นว่า คดีมีมูลที่จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมกกต. เพื่อให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบ6 พรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2561 มาตรา 28 มาตรา 29 ประกอบมาตรา92(3)หรือ ไม่ หรือคดีไม่มีมูลจึงสั่งยุติเรื่อง และแจ้ง กกต.ทราบ
มีรายงานว่าในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นตรงกันเสนอว่านายทะเบียนพรรคการเมืองควรสั่งยุติเรื่อง เนื่องจากในการสอบสอบไม่มีพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลให้ถ้อยคำยืนยันว่าการร่วมรับประทานอาหารดังกล่าวนายทักษิณ ได้มีการสั่งการ เสนอหรือควบคุมการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ขณะเดียวกันพรรคการเมือง และแกนนำพรรคการเมืองที่เดินทางไปร่วมก็ยืนยันว่า เป็นการไปพบปะ พูดคุย รับประทานอาหารและพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น การร่วมจัดตั้งรัฐบาล หรือการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคมอบหมายให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ดังนั้นคาดว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะมีความเห็นยืนตามที่มีการเสนอ