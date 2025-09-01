‘เรืองไกร’ ร้อง กกต.นำคำวินิจฉัยศาล รธน.ยื่นยุบ “เพื่อไทย” ชี้ "อิ๊งค์" เป็นปฏิปักษ์การปกครอง

‘เรืองไกร’ ร้อง กกต.นำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญยื่นยุบ “เพื่อไทย” ฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.92 (2) ‘แพทองธาร’ เป็นปฏปักษ์ต่อการปกครอง
วันนี้(1 ก.ย.)นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2568 ที่ให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากนายกรัฐมนตรี นั้น ในคำวินิจฉัยมีประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำของน.ส.แพทองธาร ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 (2) รวมอยู่ด้วย โดยนำมาถือเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคเพื่อไทยโดยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 (2) หรือไม่ ทั้งนี้ กกต. สามารถอ้างสรรพเอกสารในคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลได้ ไม่จำต้องให้นายทะเบียนดำเนินการตามมาตรา 93 แต่อย่างใด
“เมื่อศาลได้อ่านคำวินิจฉัยแล้ว ย่อมเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันต่อ กกต. แต่ศาลมิอาจสั่งยุบพรรคการเมืองได้ เนื่องจากคำร้องไม่ได้มาจาก กกต. ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณี จึงต้องร้องขอให้ กกต. เป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยตามมาว่าพรรคเพื่อไทยมีเหตุต้องถูกยุบเพราะกระทำการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 (2) หรือไม่”
นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ ตนไม่ได้นำเอกสารคำร้องมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน เนื่องจากคำวินิจฉัยฉบับจริงยังไม่มีการเผยแพร่ จึงนำสรุปคำวินิจฉัยของสื่อมวลชนมาประกอบคำร้อง พร้อมทั้งสำเนาคำวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ(บางส่วน) ส่งให้ กกต. เพื่อนำไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสรรพเอกสารต่าง ๆ ศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่และรู้เองอยู่แล้ว