ครม.แต่งตั้ง 15 ขรก.การเมือง นำโดย "จักรพงษ์-สมคิด-จิรายุ" โยก "วรรณพงษ์" นั่งปลัดแรงงาน

"ชูศักดิ์" เผย ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 15 ราย นำโดย "จักรพงษ์-สมคิด-จิรายุ" หลายคนคืนตำแหน่งเดิม พร้อมโยก "วรรณพงษ์" เลขาศอบต. มานั่งปลัดแรงงาน
วันนี้ (2 ก.ย. 68) เวลา 12.20 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในเรื่องสำคัญ ดังนี้
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
มติคณะรัฐมนตรี 2 กันยายน 2568 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 15 ราย ดังนี้
1. นายจักรพงษ์ แสงมณี ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2. นายสมคิด เชื้อคง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
3. นางสาวธีราภา ไพโรหกุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
4. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
5. นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย)
6. นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
7. นายชื่นชอบ คงอุดม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
8. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย ชุณหวชิร)
9. นายฉัตริน จันทร์หอม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
10. นายกฤช เอื้อวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร)
11. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12. นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13. นายธเนศ กิตติธเนศวร ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล)
14. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร)
15. นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ตันเจริญ)
เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอโอน พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงแรงงาน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญรายดังกล่าวแล้ว