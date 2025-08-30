“ภูมิธรรม” ถก ครม.นัดพิเศษวางแนวปฏิบัติรัฐบาลรักษาการ "กล้าธรรม" ลาทั้งพรรค "ชูศักดิ์" ไม่รู้คุยเรื่องยุบสภาหรือไม่

“ภูมิธรรม” นำประชุม ครม.นัดพิเศษตั้งรักษาการนายกฯ-วางแนวปฏิบัติรัฐบาลรักษาการ ขณะรัฐมนตรีแจ้งลา 7 คน “กล้าธรรม” ลาทั้งพรรค ด้าน ”ชูศักดิ์“ บอกไม่รู้ ครม. วันนี้ถกปมมีอำนาจยุบสภาด้วยหรือไม่
ภายหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งจากนี้จะต้องมีการโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ต่อไปนั้น
ช่วงเช้าวันนี้ (30 ส.ค.) เวลา 10.00 น. มีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดรักษาการนัดพิเศษ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อขอมติ ครม.แต่งตั้งรักษาราชการแทน (รรท.) นายกรัฐมนตรี รวมถึงขอมติเห็นชอบการปฏิบัติหน้าที่ของ ครม.ภายกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร สิ้นสุดลง และ ครม.พ้นทั้งคณะ
ทั้งนี้ต้องจับตาถึงการหารือในที่ประชุมว่าจะมีการพูดคุยกันถึงอำนาจการยุบสภา ว่าสามารถทำได้หรือไม่ภายใต้ ครม.รักษาการ โดย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสั้นๆ ว่าตนยังไม่ทราบ ว่าที่ประชุมจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
ขณะที่รัฐมนตรีลาประชุมทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ากการกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นน่าสังเกตว่า รัฐมนตรีจากพรรคพรรคกล้าธรรมลาทั้งพรรค หลังจากเมื่อวานนี้ นายสุชาติ ไปร่วมปรากฏตัวแถลงข่าวตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อคืนนี้ ขณะที่ นางนฤมล ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะร่วมตั้งรัฐบาลกับฝ่ายใด