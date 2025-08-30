"ชูศักดิ์" สวมบทโฆษก แถลงผล ครม.ตั้ง "ภูมิธรรม" รักษาการนายกฯ ปัดถกยุบสภา เหตุอยู่ระหว่างฟอร์มทีมรัฐบาล

ไร้โฆษกรัฐบาล "ชูศักดิ์" สวมบทแถลงผลประชุม ครม.นัดพิเศษ ตั้ง "ภูมิธรรม" รักษาการนายกฯ "หมอมิ้ง" ทำหน้าที่เลขาฯ นายกฯ ต่อ ปฏิเสธถกยุบสภา เหตุอยู่ระหว่างฟอร์มรัฐบาลใหม่
วันที่ 30 ส.ค. เมื่อเวลา 10.45 น.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ว่าตนได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้มาแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้ เนื่องจากวันนี้ข้าราชการการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้งหลายได้พ้นจากตำแหน่งไปด้วย เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการ คณะรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้ตนมาแถลงการประชุม โดยสรุปดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 เนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้พ้นจากตำแหน่ง จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปด้วย แต่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดว่าให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งนั้นยังรักษาการคณะรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ในกรณีเช่นนี้กฎหมายกำหนดว่า กรณีไม่มีนายกรัฐมนตรี และมีรองนายกรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและวันนี้มติคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาแต่งตั้งให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี
ประการที่ 2 มีการแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พ้นตำแหน่งไปด้วย นายภูมิธรรมจึงเสนอนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป
นอกจากนี้ยังมีมติที่เป็นข้อแนะนำสำหรับคณะรัฐมนตรีรักษาการ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนคณะรัฐมนตรีปกติเพียงแต่เรื่องใดที่เป็นนโยบายที่อาจจะผูกพันคณะรัฐมนตรีในอนาคตให้ชลอไว้ก่อน แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งหลายทั้งปวงสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติทั่วไป
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการและพ้นจากตำแหน่งไปด้วยข้าราชการการเมืองทั้งหมดก็พ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย ฉะนั้นตั้งแต่ที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีก็พ้นจากตำแหน่งไปด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหลายพ้นจากตำแหน่งไปด้วย แต่สำหรับที่กระทรวงเนื่องจากกระทรวงนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขารัฐมนตรี กระทรวงนั้นๆเป็นคนแต่งตั้ง รัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้ง ยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างไรก็ตามกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนั้นถ้าเป็นความจำเป็นก็อาจจะเสนอแต่งตั้งมาเป็นการชั่วคราวได้ นี่คือมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ประชุมกันในวันนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้หารือแนวทางการยุบสภาหรือไม่นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องพวกนั้นไม่ได้มีการหารือกันหารือเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นต้องทำในขณะนี้
เมื่อถามว่า แนวทางกฎหมายตามที่เลขาธิการึณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นเรื่องการยุบสภา นายชูศักดิ์กล่าวว่าอันนี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาเป็นความเห็นในทางกฎหมายซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันก็แล้วแต่ ขณะนี้กำลังฟอร์มคณะรัฐมนตรีกันอยู่ เรายังไม่ควรไปพูดเรื่องยุบสภาอะไรให้เขาทำกันให้สำเร็จก่อน ไม่สำเร็จก็ว่ากันอีกที
เมื่อถามว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลได้นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คิดกันไปถึงขนาดนั้น
เมื่อถามว่าวันนี้ได้คุยถึงความจำเป็นที่ยังต้องทำต่อมีอะไรบ้างนายชูศักดิ์ กล่าวว่าสิ่งสำคัญได้พูดกันในเรื่องกฎหมายที่ผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้ว และอยู่ในชั้นกฤษฎีกา หลักปฏิบัติต้องให้คณะรัฐมนตรีใหม่พิจารณาด้วยส่วนในเชิงนโยบาย ที่อาจจะผูกพันรัฐบาลชุดใหม่ เราก็มีมติให้ชลอไปก่อน อันนี้เป็นหลักทั่วไป
เมื่อถามว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาถือเป็นเรื่องใหญ่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า คำสั่งทั้งหลายที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้จะสิ้นผล ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปรยประเด็นนี้ขึ้นมาซักถามเลขาธิการนายก ซึ่งก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเสนอแต่งตั้งใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่รอบใหม่ ซึ่งรวมไปถึง ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ด้วย