“ภูมิธรรม” ลั่นยังเป็นรัฐบาลแม้ ภท.อ้างรวมเสียงได้ 280 เสียง พร้อมเดินหน้าคุย ปชน. ท้าลากคองูเห่า 17 เสียงออกมา ชี้ถ้ามีเห็นตอนโหวตนายกฯ เตือนสติ ภท.เป็น รัฐบาล "เขากระโดง-ฮั้ว สว.” เป็นศูนย์
เวลา 19.50 น. วันที่ 29 ส.ค. ที่พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการหารือร่วมกับแกนนำพรรคประมาณ 1 ชั่วโมงว่า ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลยังจับมือกันเหนียวแน่น พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่อย่างที่แถลงข่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น ขณะนี้เสียงของรัฐบาลยังเป็นไปเหมือนเดิม และเราคิดว่าข้อเสนอต่างๆ ไม่ว่าฝ่ายใด ถ้าเราดูแล้วเป็นไปในแนวทางประชาธิปไตย และเป็นแนวทางเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่เคยมีมา เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อ ดังนั้นไม่มีปัญหา เราสามารถเปิดรับกับทุกพรรคการเมืองต่างๆ ที่จะร่วมมือกับเราได้เพื่อให้การดำเนินงานให้รัฐบาลมั่นคง และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และแก้ปัญหาเรื่องประชาธิปไตยได้ เรายินดีร่วมมือทั้งหมด ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประสานงานกันต่อไป
เมื่อถามถึงกรณีได้พูดคุยกับพรรคกล้าทำแล้วหรือยัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็ยังเหมือนเดิม พรรคร่วมพูดคุยกันยังเหมือนเดิม
เมื่อถามต่อว่าล่าสุดพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางไปทาบทามพรรคกล้าธรรมแล้ว นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็ต้องดูว่ามีคำตอบอะไร ในการเดินทางไปพบไม่มีปัญหาอะไร แต่จะมีคำตอบอย่างไรก็ต้องไปดูความเป็นจริงที่ปรากฏ ตอนนี้เห็นคุณอนุทินก็ไปทุกพรรค
เมื่อถามต่อว่าคิดว่านายอนุทินจะสามารถรวมเสียงและตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องไปถามนายอนุทินเพราะพรรคร่วมรัฐบาล จับมือร่วมกันหนักแน่นอยู่แล้ว เรายังเชื่อว่าที่เป็นอยู่ณ วันนี้ไปด้วยกันได้หมด แม้กระทั่งพรรคประชาชน สิ่งที่พรรคประชาชนเสนอเป็นเงื่อนไขขึ้นมา พรรคภูมิใจไทยตอบรับแล้วก็ตาม สำหรับพรรคเพื่อไทยที่ได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล เราก็เห็นว่าสิ่งที่เขาเสนอก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคเพื่อไทยมี พรรคเพื่อไทยก็ยินดีที่จะสร้างรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยอยู่แล้วในรายละเอียดและข้อเสนอต่างๆ ต้องอยู่ที่การคุยกัน ก็ตอนนี้ก็พยายามประสานหาทางคุยกันอยู่
เมื่อถามว่าเงื่อนไขของพรรคประชาชนที่จะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตรงนี้พรรคภูมิใจไทยจะรับได้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่ทราบต้องไปถามพรรคภูมิใจไทย ว่ารับเงื่อนไขได้หรือไม่ และต้องไปถามพรรคประชาชนว่าเข้าใจ และยอมรับ เชื่อมั่นข้อเสนอนั้นว่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่า ต้องไปถามพรรคประชาชน ส่วนพรรคเราสามารถประสานและพูดคุยกันอย่างไร ตนมองว่าในช่วงสองถึงสามวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องคุยกัน
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีงูเห่าเพราะมีกระแส ว่ามีงูเห่า 17 คน ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่า งูเห่าก็เหมือนที่พูด ต่างฝ่ายต่างอ้างอิงแต่ยังไม่เคยมีใครลากงูเห่าออกมาเลย ก็ ขึ้นอยู่กับคนพูดว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน แต่ว่าจะแสดงออกจริงคือวันที่เลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยยังมีแต้มต่อและมีไม้เด็ดในการรวบรวมเสียงหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่พูดถึงการมีแต้มต่อหรือไม้เด็ด แต่วันนี้พรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แล้วก็ยังยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ แต่สิ่งที่เราทำคือคือการทำให้การเมืองมีเสถียรภาพ และยืนแนวทางประชาธิปไตย ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
เมื่อถามว่าอยากให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนอย่างไร เพราะหลายคนยังมีความหวังกับรัฐบาลชุดนี้อยู่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรายืนยันที่ได้แถลงไปก่อนหน้านี้ พรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่าภารกิจในการแก้ไขปัญหาประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเมืองในประเทศไทย ไม่ให้กระทบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เรายืนยันว่าจะจับมือร่วมกันและเดินหน้าต่อ ส่วนรัฐบาลในวันที่ 30 ส.ค.จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพื่อเลือกรักษาการนายกรัฐมนตรีคนใหม่และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย
เมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นนายชัยเกษม นิติสิริอยู่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลยังคงมอบหมายให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการ ซึ่งก็ต้องรีบแถลงในเร็วๆ นี้ ซึ่งนายชัยเกษมก็ไม่มีปัญหา ก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยอยู่
เมื่อถามว่าเวลานึ้ตอบได้เลยหรือไม่ว่าจะเสนอชื่อนายชัยเกษมเป็นนายกฯ นายภูมิธรรม กล่าวว่า จริงๆตนตอบได้ แต่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่ต้องรับฟังและพูดคุยกันถ้วนหน้า
เมื่อถามว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยระบุว่าสามารถรวมเสียงได้ 280 เสียง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ถ้าเขาได้ 280 เสียง เขาเป็นรัฐบาลแล้วแต่เรายืนยันว่าเรายังเป็นรัฐบาลอยู่ อยู่ที่ประชาชนจะเชื่อใคร ใครมีเครดิต ใครมีความสามารถในการทำ ถ้าทำแล้วการเปลี่ยนแปลงแสดงว่า โครงการต่างๆที่พรรคเพื่อไทยทำทั้งเรื่องที่ดินเขากระโดง เรื่องฮั้ว สว.ก็ต้องกลับไปศูนย์หมด ประชาชนคงเข้าใจสิ่งนี้อยู่แล้ว พรรคการเมืองต่างๆก็ต้องเข้าใจสิ่งนี้ และตัดสินใจบนพื้นฐานของประชาชนที่ได้ประโยชน์สูงสุด
เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะยุบสภาหรือไม่ หากไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ผมยืนยันไปแล้วว่ามั่นใจนะครับ”