“หมอมิ้ง” เผยวันนี้ "อิ๊งค์" ประชุม ครม.ผ่านซูม อ้าง 29 ส.ค.นายกฯ ไปศาลเองหรือไม่ ไม่สำคัญเท่าปัญหาประเทศ

“หมอมิ้ง” เผย “แพทองธาร” ประชุม ครม.ผ่านซูม วันที่ 29 ส.ค.จะไปศาลเองหรือไม่ ไม่สำคัญเท่าปัญหาประเทศ มั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้อง ซัดคนไทยหยิบเฟกนิวส์กัมพูชาสร้างความอ่อนแอในประเทศ มุ่งการเมืองมากกว่าประโยชน์ชาติ ย้ำรัฐบาลปกป้องอธิปไตย-ผลประโยชน์ประชาชนที่สุด
นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) น..ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยื่นคำชี้แจงคดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุนเซนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว แบบเป็นลายลักษณ์อักษร และมั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอด เชื่อว่าศาลจะพิจารณาอย่างดี
นายกรัฐมนตรี จะไปศาลฯ ด้วยตนเองในวันที่ 29 ส.ค.นี้หรือไม่นั้น ไม่สำคัญเท่าปัญหาประเทศชาติขณะนี้ เพราะปัญหาประเทศไทยขณะนี้ยังอยู่ที่ชายแดน สิ่งที่เกิดขึ้นแม้การปฎิบัติการทางทหารจะคลี่คลายลงมากแล้ว และตอนนี้เป็นเรื่องการต่างประเทศ และการข่าวสารซึ่งทำได้ดี ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยังอยู่ที่ยุโรป และคาดว่าจะไปพูดเรื่องอนุสัญญาออตตาวา การวางทุ่นระเบิด และการละเมิดข้อตกลง MOU 43 ที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิก แต่ความจริงแล้วเป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในขณะนี้
ส่วนความเคลื่อนของกัมพูชาที่ใช้ประชาชนเป็นโล่ ไม่ได้เป็นตามกฎเกณฑ์ ดังนั้น การปฏิบัติการของไทยต้องพลิกให้ตามสถานการณ์ การที่เขาใช้โล่มนุษย์ขึ้นมา และเข้ามาในดินแดนไทย ดังนั้น ก็ถือว่ากฎหมายไทย ซึ่ง ศบ.ทก.ได้สั่งการให้ทหาร ตำรวจ และมหาดไทย ทำงานร่วมกันแล้ว รวมถึงการปรับรูปแบบต่าง ๆ ให้มันสถานการณ์
ส่วนการต่างประเทศ และการข่าวสาร ความเป็นเอกภาพสำคัญที่สุด คือ เอกภาพของประชาชน เอกภาพของรัฐบาล เอกภาพของทหาร คิดว่าสิ่งที่ต้องการคือทำอย่างไรให้คนไทยรวมกัน ความเป็นเอกภาพระหว่างประชาชนกับรัฐบาลและทางทหาร เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ประชาชนคนไทย
สำหรับคดีนี้มีผลทั้งบวกและลบ หากออกมาลบจะส่งผลต่อการต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้ง จะส่งผลกระทบกับนโยบายที่ดำเนินการขณะนี้หรือไม่ นายแพทย์พรหมินทร์ ระบุว่า เมื่อไรที่ความประสงค์ของฝั่งตรงข้าม คือ สร้างให้ประเทศไทยอ่อนแอ สร้างความขัดแย้งภายในประเทศ ซึ่งจะสังเกตเห็นจากการทำเฟกนิวส์ และคนไทยบางกลุ่มก็นำเฟกนิวส์มาสร้างความขัดแย้งและความอ่อนแอภายใน เช่น กรณีศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการกับผูัที่ปล่อยเฟกนิวส์ ที่ล้ำเส้นเกินไป และกระทำแม้กระทั่งกับศาลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก บางครั้งมัวสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นศัตรูที่แท้จริงของคนไทย
ส่วนหลังวันที่ 29 สิงหาคมนี้ หากนายกรัฐมนตรีได้กลับมาสถานการณ์ชายแดน จะคลี่คลายเยอะขึ้นกว่านี้หรือไม่ นายแพทย์พรหมินทร์ ระบุว่า ในฐานะที่เป็นรัฐบาลอยู่จะปกป้องแผ่นดินไทย อธิปไตยไทย และผลประโยชน์ของประชาชนคือที่สุด
อย่างไรก็ตาม นายแพทย์พรหมินทร์ เปิดเผยว่า การประชุม ครม. วันนี้ นายกรัฐมนตรี จะร่วมประชุมผ่านซูม