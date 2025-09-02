ครม.มอบรองนายกฯ-อนุมัติร่างกม.เพิ่มการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้าหมาย เร่งแก้ปัญหาจ้างงานคนพิการ

ครม. เห็นชอบมอบหมายหน้าที่รองนายกฯ ตามลำดับ พร้อมอนุมัติร่างกฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเร่งแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการ
วันนี้ (2 ก.ย. 68) เวลา 12.20 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ในการมอบหมายหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เรียงลำดับดังนี้ (1) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (3) นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ (4) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 คน จะทำปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีตามลำดับ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมถึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่กล่าวมานั้นและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับที่ผ่านมา
2. คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเท่าที่จำเป็น โดยตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประสานงานและรับเอกสาร นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเท่าที่จำเป็น อาทิ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการให้เครดิตทางด้านภาษี ดึงดูดบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว และส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณา ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป
4. คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อห่วงใยและความวิตกกังวลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยในอดีตที่ผ่านมา กฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งมติของคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ เปิดโอกาสให้คนพิการเข้าทำงานอย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการจำนวนกว่า 2,267,343 คน แต่เข้าทำงานจริงเพียง 18,000 คนเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำแนกประเภทของคนพิการให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการเข้าทำงานมากขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้