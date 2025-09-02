ครม.มอบรองนายกฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ตามลำดับ ”จิรายุ“ นั่งโฆษกรัฐบาลต่อ

ครม.มอบรองนายกฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ตามลำดับ เห็นชอบตั้ง ขรก.การเมือง ”จิรายุ“ นั่งโฆษกรัฐบาลต่อ
เมื่อเวลา 12.20 น.วันที่ 2 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี 2.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี 3.นายพิชัย ชุณวชิร และ4.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง โดยมอบหมายให้รองนายกฯและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เหมือนที่เคยปฏิบัติมา
นอกจากนั้น ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมืองเท่าที่จำเป็น โดยตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่ต่อเพื่อคอยประสานรับหนังสือจากมวลชน รวมถึงแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ มาทำหน้าที่เหมือนเดิม