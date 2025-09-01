ปิดฉาก“ทักษิณ” เพื่อไทยส่อวงแตก!?

เมืองไทย 360 องศา
ท่ามกลางการแข่งขันชิงกันขอเสียงสนับสนุนให้พรรคประชาชน โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ระหว่าง “ฝ่ายแดง” คือพรรคเพื่อไทย กับ “ฝ่ายน้ำเงิน” พรรคภูมิใจไทย แม้ว่านาทีนี้ พิจารณาจากแนวโน้มแล้ว เห็นว่า “ฝ่ายแดง” คือ พรรคเพื่อไทย ค่อนข้างจะเป็นรอง แต่ในทางการเมืองหากยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็ยังถือว่าไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกฝ่ายยังมีสิทธิ์ฝันกันต่อไป
แต่ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งหากโฟกัสเน้นเฉพาะพรรคเพื่อไทย และนายทักษิณ ชินวัตร ที่ถือว่าเป็น “เจ้าของ” ต้องบอกว่ามีทั้ง “เดิมพันสูงกว่า” และมีความเสี่ยงที่จะ “วงแตก” มากที่สุด อาจถึงขั้นทำให้ “ระบอบทักษิณ” ล่มสลายกันเลยทีเดียว ซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า ได้เห็นสัญญาณแบบนี้ชัดเจนมาตั้งแต่ได้เห็น “ความล้มเหลว” ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ขณะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะหากก่อนหน้านี้ มั่นใจว่าเธอคือ “จุดแข็ง” แต่เมื่อทุกอย่างประจักษ์อยู่ตรงหน้ามันก็กลายเป็น “จุดอ่อน” แบบทันตาเห็นเหมือนกัน จนมีบางคนถึงกับแซวกันว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำลาย นายทักษิณ หรือระบอบทักษิณ ได้เลยในรอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหาร ยึดอำนาจ มากี่ครั้งก็ตาม แต่เพียงแค่ไม่กี่เดือนกับการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของ “ลูกสาว” ทุกอย่างก็แทบจะล้มครืนทันที ชนิดที่ว่า “เธอนี่แหละทำลายระบอบทักษิณ และพรรคเพื่อไทยได้ชัดเจนที่สุด”
หากยังไม่เชื่อก็ลองสำรวจไปรอบๆ จะเห็นว่าเวลานี้ความนิยมและความเชื่อมั่นที่คนไทยเคยมีต่อ นายทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย ต่ำเตี้ยเรี่ยดินขนาดไหน พิสูจน์ได้จากผลสำรวจที่ออกมาล่าสุด จนมีการคาดการณ์กันว่าหากมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ พรรคเพื่อไทยจะมี ส.ส.กี่คน และเมื่อพิจารณาท่าทีแข็งกร้าวของบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทย ที่ข่มขู่จะ“ยุบสภา” นั้น คำถามที่เกิดขึ้นทันที เอาเข้าจริงจะได้ประโยชน์หรือเปล่า นอกเหนือจากเรื่องปัญหาข้อกฎหมายว่ามีอำนาจหรือเปล่า รวมไปถึงเรื่องความ “มิบังควร” ตามมาอีก
ขณะที่ ท่าทีล่าสุดของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพูดคุยกับพรรคประชาชน ว่า สถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ในจุดที่พรรคเพื่อไทย ได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมรัฐบาลในการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล และเมื่อได้พบกับพรรคประชาชน ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นมาก ก่อนที่จะเข้าไป และหลังจากที่เดินเข้าไปแล้ว ก็รออยู่ไม่มีผู้บริหารรับ และได้เดินเข้าไปพบ 4-5 คน ในห้องประชุม ซึ่งเราไปกับตัวแทนพรรคร่วมหลายคน ซึ่งในการพูดคุยตนได้ขอบคุณที่ให้โอกาสมานั่งประชุม ซึ่งในฐานะตัวแทนที่ทุกคนได้มอบหมาย แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ในพรรคเพื่อไทยโดยตรง แต่ก็ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานแทนนายกฯ ซึ่งเป็นประธานของ ครม. และเมื่อมีการถามหาตนจึงเดินทางไป ซึ่งการพูดคุยตนได้มีการเสนอว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคในข้อเสนอ ทั้งหมดของพรรคประชาชนเรารับทั้งหมด เป็นเรื่องที่ตรงกัน เพราะว่าวันนี้ประเทศวิกฤต ถึงเวลาที่จะต้องรีเซตการเมืองใหม่
เห็นแกนนำพรรคประชาชนหลายคนพูดว่า หัวใจสำคัญ ของการตัดสินใจเรื่องนี้อยู่ที่การจะดูว่า ใครจะอยู่ในความควบคุมได้มากที่สุด ซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเป็นการควบคุม อยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาเสนอสามารถเป็นไปตามข้อตกลงได้หรือไม่ ดูเหมือนว่าจะสนใจพรรคภูมิใจไทย ผมคิดว่าเรื่องการควบคุมว่ามีเสียงน้อยเสียงมาก หรือจะไปจับมือกับเขา การพิจารณาไม่ใช่เรื่องของการควบคุมได้ เพราะตอนนี้หากพูดกันตามความจริง ก็ไม่มีใครสามารถควบคุมใครได้ หากคิดว่าไม่ซื่อตรงแล้วจะตัดสินใจก็ตัดสินใจได้ แต่สิ่งสำคัญคือ การที่จะปล่อยให้พรรคภูมิใจไทยมาเป็นหัวหน้ารัฐบาล ในเวลาอีก 4 เดือน ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ขอถามว่าคดีเขากระโดง จะกลับไปเป็นแบบเดิม
นายภูมิธรรม กล่าวว่า หากให้พรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะมีหลักประกันอะไรที่พรรคประชาชน สามารถทำให้เกิดขึ้น ในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรี เพราะพรรคพรรคภูมิใจไทยสามารถทำได้ง่าย จะรอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ตนบอกว่าไม่ทัน เชื่อว่า จะดำเนินการไปก่อน เพราะอำนาจในการยุบสภารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเรื่อง และสิ่งสำคัญขออย่าเบี่ยงประเด็นว่าใครจะได้มากได้น้อย หรือพรรคภูมิใจไทยมีน้อยกว่า 100 เสียง สามารถควบคุมได้ โดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เมื่อถามว่า หากพรรคประชาชนไม่ร่วม รัฐบาล พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือตัดสินใจยุบสภา นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือยุบสภา เราเสนอประเด็นให้พรรคประชาชนตัดสินใจ ถ้าเขาเลือกพรรคภูมิใจไทยก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้ ส่วนพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไร ก็มีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วที่จะต้องหาทางออกในหลายๆทางที่เป็นไปได้ อันนั้นอยู่ที่ดุลยพินิจ ขอให้สถานการณ์ชัด ตอบให้ชัดว่าจะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทย และมีข้อกังวลอะไรบอกมาให้ชัด และข้อกังวลนั้นจะหาทางป้องกันอย่างไร
ถามถึงกระบวนการของพรรคเพื่อไทยว่า ปลายทางจะไม่เป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เปล่าครับ ยังไม่มีการตัดสินใจ มีแต่เพียงว่าอยากจะร่วมการตั้งรัฐบาล โดยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ แล้วจะดำเนินการตามนั้น บอกแล้วว่านโยบายมีเยอะ รวมถึงวาระแห่งชาติ คือต้องเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองที่ผิดเพี้ยนแบบนี้ ให้มีการรีเซ็ตใหม่คือต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ
ฟังจากน้ำเสียงดังกล่าวที่ค่อนข้างแสดงอารมณ์ไม่ค่อยพอใจนักของ นายภูมิธรรม ก็ย่อมพอมองออกได้ระดับหนึ่งแล้วว่า พรรคประชาชน จะเลือกโหวตให้กับฝั่งไหน ขณะเดียวกันเขายังย้ำกลายๆ ถึงอำนาจในการ “ยุบสภา” ตามรัฐธรรมนูญอีกครั้ง
อย่างไรก็ดี หากพิจารณากันตามสถานการณ์และแนวโน้มแล้ว หากพิจารณากันมาตั้งแต่ “ความชอบธรรม” นาทีนี้ถือว่า พรรคเพื่อไทยหมดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลแล้ว สองตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คือ นายชัยเกษม นิติสิริ จนบัดนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจน และเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้ร่วมเดินทางไปที่พรรคประชาชน ผิดกับอีกขั้วที่นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นำทีมผู้บริหารพรรค ไปรับข้อเสนอด้วยตัวเอง และล่าสุด วันที่ 1 กันยายน ยังประกาศจะตั้งรัฐบาล “เสียงข้างน้อย” เพื่อสร้างหลักประกัน “ไม่เบี้ยว” ยุบสภาใน 4 เดือน
ดังนั้น หากพิจารณากันแบบรวบรัด ก็ต้องบอกว่านาทีนี้ พรรคเพื่อไทย และ นายทักษิณ ชินวัตร กำลังพ่ายแพ้ ขาดทุนยับ แม้ว่าจะทุ่มหมดหน้าตักแล้วก็ตาม และคราวนี้หากไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็พอมองเห็นอนาคต “แพแตก” ได้ชัดเจน จากการเห็นสัญญาณ “งูเห่า” ที่ไหลออกมาเป็นพรวน และหากเลวร้าย วันที่ 9 กันยายน คดี “ป่วยทิพย์” เป็นลบ ก็สามารถหลับตาเห็นภาพหายนะได้อยู่แล้ว !!