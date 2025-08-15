รัฐบาล-พท.ระส่ำ หยุดหรือไปต่อ สาหัสพอกัน !?

เมืองไทย 360 องศา
ปัญหาของรัฐบาล และพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ ถือว่าเข้าขั้นสาหัส หลังจากที่มีแนวโน้มว่าน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกฯชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยคำร้องในเรื่องทำผิดมาตรฐานจริยธรรม กรณีคลิปเสียงสนทนากับ นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยวันที่ 29 สิงหาคมนี้
ที่ต้องบอกว่าทั้งรัฐบาลและ พรรคเพื่อไทยอยู่ในอาการสาหัส ก็ต้องมาจากสาเหตุหลักๆคือ ปัญหาในเรื่อง “วุฒิภาวะ” และปัญหาเรื่องถูกตั้งคำถาม สงสัยในเรื่องความรู้ความสามารถของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ว่าเธอไม่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือผู้นำประเทศ เพราะยิ่งนานก็ยิ่งถูกสังคมตั้งข้อสงสัยและจับได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ “ขาดความเชื่อมั่น”
นอกเหนือจากนี้แล้ว สิ่งที่ทำให้ “ความไว้วางใจแทบกลายเป็นศูนย์” เลยก็คือ ผลจากกรณี “คลิปลับ” ดังกล่าว ได้ทำลายความไว้วางใจลุกลามไปทั้ง “ครอบครัวชินวัตร” โดย เฉพาะนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งไม่เคยตกอยู่ในสภาพย่ำแย่แบบนี้มาก่อนเลย นับตั้งแต่เขาเข้าสู่การเมือง และแม้ว่าจะโดนรัฐประหารกี่ครั้งก็ตาม หรือโดนดำเนินคดีกี่ข้อหาก็ตามในอดีต ก็ไม่เคยได้รับผลกระทบเท่ากับกรณี “เทปลับฮุนเซน” เพียงครั้งเดียว
พิสูจน์ได้จากผลสำรวจที่ออกมา ยิ่งตกต่ำ ความรู้สึก “ไม่ไว้วางใจ” ทั้ง “สองพ่อลูก” มากขึ้นเรื่อยๆ จนครั้งก่อนที่เผยผลสำรวจออกมา น.ส.แพทองธาร ได้รับความไว้วางใจได้แค่ ร้อยละ 9 เท่านั้นเอง ซึ่งเชื่อว่าไม่ต่างจาก นายทักษิณ ชินวัตร แน่นอน ความรู้สึกจากสังคมแบบนี้ รับรองว่า พวกเขายากที่จะยอมรับได้แน่นอน เพราะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
ขณะเดียวกัน สิ่งที่ นายทักษิณ อาจจะโชคร้ายที่เข้ามาในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี และยิ่งต้องเจอกับ “ภาษีทรัมป์” และวิกฤตความขัดแย้งด้านชายแดนไทยกัมพูชา เข้ามาอีก ก็ยิ่งอ่วมหนัก เมื่อ “เงินในกระเป๋า”ของชาวบ้านไม่เพิ่ม มีแต่ลดลง ชาวบ้านก็ต้องชี้หน้าไปที่รัฐบาล และพรรคเพื่อไทย จากเดิมที่เคยคุยว่า “คิดใหญ่ ทำเป็น” ทุกอย่างกลายเป็นตรงกันข้าม ทำไม่ได้สักอย่าง “ไม่ได้เรื่องกว่าที่คิด” และยิ่งต้องมาเจอกับสภาพความไม่มีภาวะผู้นำ ถูกมองว่า “ไม่มีความสามารถ” ของนายกรัฐมนตรี ที่ถูก “พ่อดันเข้ามา” เข้ามาทุกอย่างก็ยิ่งไปกันใหญ่
ทำให้เกือบปี ที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะผู้นำค่อนข้างสูญเปล่า ประเทศไร้ความหวังในทุกด้าน ดังนั้นเมื่อทุกอย่างประดังเข้ามา มันจึงทำให้ ความศรัทธา ความเชื่อที่มีต่อ น.ส.แพทองธาร ต่อ นายทักษิณ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย รวมไปถึงรัฐบาลอยู่ในภาวะวิกฤต
เมื่อวกมาที่คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะตัดสิน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ว่าทำผิดมาตรฐานจริยธรรม หรือไม่ ในวันที่ 29 สิงหาคม นี้ หลายฝ่ายค่อนข้างเห็นตรงกันว่า “น่าจะรอดยาก” ซึ่งหากผลออกมาในทางลบ ก็ต้องจบชีวิตทางการเมืองไปตลอด ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ได้ ทำให้เกิดคำถามว่า เธอจะชิงลาออกก่อนวันที่ 29 สิงหาคม ก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยหรือไม่ โดยอาจลาออกในวันที่ 28 สิงหาคม เพื่อให้ศาลจำหน่ายคดีหรือไม่ ซึ่งยังพอมีเวลาตัดสินใจ
แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา น.ส.แพทองธาร ไม่ยอมแสดงความเห็นใดๆ ไม่ให้สัมภาษณ์ เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ลาประชุมคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 14 ส.ค. นางสาวแพทองธาร เดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2569 วาระ2และ 3 เป็นวันที่สอง
โดยผู้สื่อข่าวพยามสอบถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม 2 ปากในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ จะเดินทางด้วยตัวเองหรือไม่ และจะให้ความมั่นใจกับประชาชน และสส. ของพรรคหรือไม่ว่า จะอยู่สู้จนวินาทีสุดท้าย โดยนางสาวแพทองธาร ตอบเพียงว่า “ 21 สิงหาคมเป็นวันเกิดพอดี ” ส่วนจะไปด้วยตัวเองหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามต่อว่า ถามเพื่อให้ได้คำตอบ แต่เหตุใดนายกฯ จึงไม่ตอบคำถามให้ชัดเจน และกังวลหรือไม่ที่จะต้องไปด้วยตัวเอง แต่นางสาวแพทองธาร ยังคงนิ่ง ไม่ตอบคำถาม
ขณะที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำตัดสินคดีคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร คุยกับ ฮุนเซน วันที่ 29 ส.ค.นี้ ในส่วนของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไร ว่า เราเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรี เราคิดว่าเรื่องนี้หากดูในเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้มีเจตนา ที่จะนำไปสู่สิ่งนั้น ซึ่งคิดว่าเราอาศัยความตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรี แสดงให้ศาลพิจารณาว่าเราตั้งใจจริงอย่างไร และที่ผ่านมาการที่บอกว่าจะมีปัญหาและทำลายความมั่นคง ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่หลายคนกังวลใจ
ถามว่ามีแผนสำรองอย่างไรในเรื่องนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรี หรือลาออกก่อนในวันที่ 29 สิงหาคม นี้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้เราแสดงความจริงใจ ตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนเข้าใจ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ก็มีกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วก็คงไม่ต้องเตรียมอะไร
ส่วนสภาพจิตใจของรัฐบาล และเพื่อไทย มีความระส่ำ หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนรู้ว่าวันนี้ทุกคนมีความเข้มแข็งรู้ว่าวันนี้อะไรเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่อาจควบคุมหรือกำหนดได้ เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำความจริงให้ประจักษ์ แสดงความจริงใจ และความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นสำคัญ
แม้ว่านาทีนี้ทั้งเจ้าตัวคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แกนนำในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย ยังไม่ยอมปริปากหรือแสดงท่าทีออกมาให้ชัดเจนว่าจะลาออกก่อนถึงวันที่ศาลจะวินิจฉัยคดี เพื่อ “รักษาอนาคตทางการเมือง” เอาไว้ หรือปล่อยไปตามสภาพ นั่นคือ รอลุ้นคำวินิจฉัยหากออกมาเป็นบวกก็ไปต่อ หากเป็นลบก็จบเห่ อะไรประมาณนั้น จากนั้นก็พยายามส่งไม้ต่อให้กับ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย ที่ยังเหลืออีกหนึ่งคน เพื่อรักษาอำนาจเอาไว้ก่อนเลือกตั้ง
แต่ขณะเดียวกัน คำถามก็คือ สภาพเวลานี้ทั้งตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รัฐบาลและพรรคเพื่อไทย หรือแม้แต่ นายทักษิณ ชินวัตร ที่สภาพเวลานี้ถือว่าย่ำแย่ สาหัสที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพราะไม่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ มันก็สาหัสพอกัน เนื่องจากไม่เหลือความไว้วางใจจากประชาชนอีกต่อไปแล้ว !!