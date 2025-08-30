“ตั๊น จิตภัสร์” วอนผบ.ตร. ชะลอโผแต่งตั้งโยกย้ายช่วงสูญญากาศการเมือง

“ที่ปรึกษา กมธ.ตำรวจ วอน ชะลอโผแต่งตั้งโยกย้ายช่วงสูญญากาศการเมือง ดักทางขอมาชี้แจง กมธ.เอง ย้ำยึดเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ตำรวจ 65 เพื่อความเป็นธรรม-รักษาขวัญกำลังใจตำรวจ
วันนี้(30 ส.ค.)น.ส. ตั้๊น จิตภัสร์ กฤดากร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ส่งผลกระทบต่อการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่จะพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ถึงผู้บังคับการ (ผบก.) ประจำปี 2568ว่า ว่า อยากเรียกร้องให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ออกไปสักระยะก่อน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในภาวะสูญญากาศทางการเมือง อย่าฉกฉวยโอกาสในห้วงภาวะดังกล่าวพิจารณายืนยันในโผนายพลตำรวจ ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาในคณะ กมธ. ตำรวจ สภาฯ ซึ่งยืนยันว่า ฝ่ายนิติบัญญัติยังมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่และยึดหลักเกณฑ์ หลักกฎหมายพ.ร.บ.ตำรวจ ปี2565 หรือไม่ อีกทั้งยังมีความห่วงใยในข้อกฏหมายในมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ระบุว่า ที่ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ที่อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดได้
“อยากให้ ผบ.ตร.เดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองเกี่ยวกับคำร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการจัดโผนายพลตำรวจ ในวันที่ 4 ก.ย 68 ที่รัฐสภา ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้าย เพื่อความเป็นธรรม ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.ตำรวจปี2565 ให้แก่หน้าที่ตำรวจทุกนาย เพราะสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังมีอำนาจเต็มในด้านนิติบัญญัติ คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ขอเรียกร้องอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งขวัญและกำลังใจ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว