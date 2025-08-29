ฝ่ายกฎหมายชี้ขาด! 31 ส.ค.นี้ ก.ตร.ถกจัดโผนายพลสีกากีได้ ใช้บัญชีผู้เหมาะสมเดิม ผบ.ตร.นั่งหัวโต๊ะได้

ฝ่ายกฎหมายชี้ขาด! ก.ตร. ประชุมแต่งตั้งนายพลสีกากี 31 ส.ค.นี้ ได้ ใช้บัญชีผู้เหมาะสมเดิม ผบ.ตร.นั่งประธานแทน หากรักษาการนายกฯ ไม่มา
วันนี้ (29 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ประชุมด่วน เพื่อนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะให้พ้นสภาพ และรายละเอียดของข้อกฏหมายในคำสั่งดังกล่าวมาพิจารณาในเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ เวลา 15.00 น. โดยมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) ถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2568 ว่า สามารถดำเนินการได้หรือไม่
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 169 ระบุว่า "ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อจำกัดของรัฐบาลรักษาการ รัฐบาลที่พันจากตำแหน่งแล้ว จะไม่มีอำนาจเต็มในบางเรื่อง เช่น ไม่สามารถออกนโยบายใหม่ที่มีผลผูกพันในระยะยาว ไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยไม่มีเหตุจำเป็น ไม่ควรใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น" เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในกรณียุบสภาและการแต่งตั้งที่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น มิได้มีข้อห้ามการแต่งตั้งตามกฎหมายตำรวจและการแต่งตั้งข้าราชการทหาร โดยสภากลาโหมแต่อย่างใด
"ที่ประชุมได้หารือในข้อกฎหมาย จนได้ข้อยุติว่าสามารถกระทำได้ ส่วนนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานหรือไม่ ก็ต้องรอดู หากไม่เดินทางมา ผบ.ตร.ก็สามารถทำหน้าที่ประธานการประชุมก.ตร. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ระดับ รอง ผบ.ตร.ถึง ผบก.วาระประจำปี 2568 ได้ โดยชอบตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย"
สำหรับบัญชีผู้เหมาะสมนั้น มีรายงานว่าจะใช้บัญชีเดิมที่ประชุมคัดเลือกผู้เหมาะสมไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถนำมาพิจารณาในที่ประชุมก.ตร.ได้เลย เว้นแต่หากกรรมการคนใดหรือกรรมการส่วนมากเห็นว่าบุคคลในบางตำแหน่งไม่เหมาะสมและเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนตัวจะต้องนำกลับไปเข้ากลั่นกรองเพื่อทำบัญชีผู้เหมาะสมเป็นการเฉพาะรายใหม่ แล้วนำกลับมาเข้าที่ประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณามีมติต่อไป