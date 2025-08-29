ก.ตร.ยังนัดประชุม 31 ส.ค.นี้ หลังศาลรธน.สั่ง "แพทองธาร" พ้นนายกฯ ยังไม่ชัดปมแต่งตั้งนายพลสีกากี รอข้อสรุปฝ่ายกฎหมาย

ก.ตร.ยังนัดประชุม 31 ส.ค.นี้ หลัง "แพทองธาร" ถูกศาลรธน.วินิจฉัยพ้นนายกฯ ยังไม่ชัดปมแต่งตั้งนายพลสีกากี รอข้อสรุปจากฝ่ายกฎหมาย
วันนี้ (29 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.ตร. สั่งปิดการประชุมและมีการแจ้งกำหนดนัดในวันอาทิตย์ ที่ 31 ส.ค. เมื่อเวลา 15.00 น. ล่าสุดวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ก.ตร. รับทราบกำหนดนัดดังกล่าวแล้ว ถือว่ากรรมการทุกคนรับทราบแล้ว ทั้งนี้ ตามกฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง การประชุมก็ยังมีการเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ นี้
"การประชุมในวันอาทิตย์นี้เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นมีวาระอยู่แล้ว ส่วนการจะขยายเวลาการแต่งตั้งระดับชั้นนายพลออกไปหรือจะดำเนินการอย่างไร ก็เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ อะไรที่อยู่ในอำนาจของผู้มีอำนาจท่านใดก็สามารถใช้อำนาจตามกรอบกฏหมายได้"พล.ต.ท.อนุชา ระบุ
ส่วนใครจะมาเป็นประธานตอนนี้ พล.ต.ท.อนุชา กล่าวว่า ขอตรวจสอบในข้อกฎหมายก่อน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีคณะรัฐมนตรีรักษาการ ว่าขอบเขตในการปฎิบัติหน้าที่เป็นยังไง แต่เชื่อว่าทำหน้าที่ได้ปกติ เพราะเป็นการใช้อำนาจในทางปกครอง