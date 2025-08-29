ไฟเขียวปรับปรุง โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดภาคอีสาน ประจำปี 68 กว่า 117 โครงการ งบประมาณ รวม 1.3 พันล้าน

อนุฯ ปฏิบัติราชการภาคอีสาน ใน ก.น.บ รับทราบ แผนปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 เฉพาะจังหวัดภาคอีสาน กว่า 117 โครงการ งบประมาณ รวม 1,395,250,238 บาท พร้อมแจ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับ "กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์" สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
วันนี้ (29 ส.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)ในฐานะเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3/2568 ที่มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
เห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
"แจ้งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการ ของจังหวัดจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,860,000 บาท"
เห็นชอบ ให้นำเสนอ ก.น.บ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ บันทึกความร่วมมือการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570
กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมาตรา 56
พร้อมเอกสารแนบท้ายบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบรรพชีวิน เชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณี
ทั้งนี้ขอให้จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับ "กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์" ซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัด ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
นอกจากนี้ ยังรับทราบประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 16 คน มีสภาพัฒน์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(2) การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
"(กรณีเพื่อทราบ) จำนวน 117 โครงการ งบประมาณรวม 1,395,250,238 บาท โดยส่วนใหญ่ เป็นโครงการ ที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสาน หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการบูรณาการ".