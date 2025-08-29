xs
ไฟเขียวปรับปรุง โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดภาคอีสาน ประจำปี 68 กว่า 117 โครงการ งบประมาณ รวม 1.3 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อนุฯ ปฏิบัติราชการภาคอีสาน ใน ก.น.บ รับทราบ แผนปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 เฉพาะจังหวัดภาคอีสาน กว่า 117 โครงการ งบประมาณ รวม 1,395,250,238 บาท พร้อมแจ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับ "กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์" สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

วันนี้ (29 ส.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)ในฐานะเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3/2568 ที่มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

เห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

"แจ้งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการ ของจังหวัดจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,860,000 บาท"

เห็นชอบ ให้นำเสนอ ก.น.บ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ บันทึกความร่วมมือการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570

กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมาตรา 56

พร้อมเอกสารแนบท้ายบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบรรพชีวิน เชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณี

ทั้งนี้ขอให้จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับ "กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์" ซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัด ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

นอกจากนี้ ยังรับทราบประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 16 คน มีสภาพัฒน์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(2) การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

"(กรณีเพื่อทราบ) จำนวน 117 โครงการ งบประมาณรวม 1,395,250,238 บาท โดยส่วนใหญ่ เป็นโครงการ ที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสาน หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการบูรณาการ".

