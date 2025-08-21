กรมทรัพย์สินทางปัญญา ติวเข้มผู้ประกอบการ GI เสริมทักษะการทำตลาด ช่วยเพิ่มรายได้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรม “GI รุก บุกตลาด Offline & Online 2025” เสริมความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ การเล่าเรื่อง การขายปลีกส่ง การทำตลาดออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย ให้กับผู้ประกอบการสินค้า GI คนแห่ร่วมเพียบกว่า 200 ราย มั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสขาย เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น
นางกิติยาพร สาธุเสน ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดกิจกรรม “GI รุก บุกตลาด Offline & Online 2025” เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยการอบรมภาคออฟไลน์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17–18 ก.ค.2568 ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต และภาคออนไลน์เมื่อวันที่ 15–16 ส.ค.2568 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 รายจากทั่วประเทศ ได้รับความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้า GI ของตนเองได้อย่างมืออาชีพ
โดยหัวข้อการอบรม ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น การเล่าเรื่อง (Story Telling) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้า กลยุทธ์การขายปลีกขายส่ง และการวางโครงสร้างราคา การเจาะตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook และ TikTok รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI และการตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงกลุ่ม ตลอดจนโอกาสการขยายตลาดบนแพลตฟอร์มจีนที่กำลังเติบโต
“กรมมั่นใจว่าการจัดอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสินค้า GI มีความรู้ในการทำตลาด เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า เพิ่มรายได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 234 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 82,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งกรมจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพสินค้า GI ควบคู่กับการขยายช่องทางตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล”นางกิติยาพรกล่าว
สำหรับผู้ที่พลาดการอบรม สามารถติดตามรับชมคลิปย้อนหลังได้ทาง Facebook : GI THAILAND และ YouTube : GI Thailand Official Channel