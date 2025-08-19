ชัยนาทชวนเที่ยว “งานส้มโอขาวแตงกวา” ครั้งที่ 41 ผลไม้ขึ้นชื่อคู่เมืองชัยนาท คาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ชัยนาท – ผู้ว่าฯ ชัยนาท เปิดแถลงจัดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น” ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.–7 ก.ย.นี้ หน้าศาลากลางจังหวัด ยกส้มโอ GI ขึ้นห้างงาน พร้อมชวนชิมเมนูใหม่ “ม้าฮ่อส้มโอ” อาหารถิ่นชื่อดัง หวังดันรายได้สู่เกษตรกร–ชุมชน
วันนี้ (19 ส.ค. 68) นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แถลงข่าวการจัดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปลูก “ส้มโอขาวแตงกวา” ผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของชัยนาท อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มากขึ้น
งานส้มโอฯ ถือเป็นงานใหญ่ลำดับสองของจังหวัด รองจากมหกรรมหุ่นฟางนก โดยจัดต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเข้ามาเที่ยวชม เลือกซื้อส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วยเอกลักษณ์รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบคล้ายแตงกวา และเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี
สำหรับปีนี้ มีการนำส้มโอขาวแตงกวากว่า 6.1 ตัน จากชาวสวน 61 ราย มาจำหน่ายในราคาพิเศษกิโลกรัมละ 60 บาท ถูกกว่าท้องตลาด โดยยืนยันคุณภาพตามมาตรฐาน GMP และเน้นปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
นายประเวช ขำมา ประธานส้มโอแปลงใหญ่ขาวแตงกวา อ.สรรคบุรี กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐาน ทั้งด้านความหวานไม่ต่ำกว่า 10 บริกซ์ และการคัดเลือกผลผลิตที่ดีที่สุดเข้าสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ อาทิ เซรั่มและโลชั่นบำรุงผิว ยาดมและน้ำมันหอมระเหย รวมทั้งอาหารแปรรูปหลากหลายเมนู โดยปีนี้นำเสนอเมนูเด่น “ม้าฮ่อส้มโอ” อาหารว่างไทยชั้นสูงที่ใช้ส้มโอขาวแตงกวาสดมาผสมผสานกับหมูสับ กุ้งแห้ง และถั่วลิสง ปรุงรสอย่างกลมกล่อม จนได้รับการคัดเลือกเป็น “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่นชัยนาท”
สำหรับพิธีเปิดงานวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวา และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก 8 อำเภอ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของดีศรีชัยนาท ตลอดงานระหว่าง 28 ส.ค.–7 ก.ย. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท