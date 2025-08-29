“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “เนื้อสุรินทร์”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “เนื้อสุรินทร์” สินค้าเศรษฐกิจที่โดดเด่นของ จ.สุรินทร์ เผยเป็นเนื้อคุณภาพดี มีสีแดงอมชมพู ไขมันแทรกสวย ระดับคะแนน 3 ขึ้นไปตามมาตรฐานการตัดเกรดเนื้อโคของญี่ปุ่น มั่นใจหลังขึ้นทะเบียน จะช่วยสร้างมูลค่าให้สินค้าและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น จากปัจจุบันทำเงินปีละกว่า 43 ล้านบาท
น.ส.นุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ เนื้อสุรินทร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้าเศรษฐกิจที่โดดเด่นของ จ.สุรินทร์ มีรากฐานมาจากวิถีการทำปศุสัตว์ที่ผูกพันกับชาวอีสานมายาวนาน เมื่อผสานเข้ากับระบบการควบคุมคุณภาพ และการส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ ยิ่งทำให้เนื้อสุรินทร์ มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นสินค้า GI สำคัญของจังหวัด
สำหรับเนื้อสุรินทร์ เป็นเนื้อโคขุนคุณภาพสูง เนื่องจากพื้นที่ใน จ.สุรินทร์ มีความเหมาะสมต่อการปลูกหญ้าและปลูกข้าว ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของโค สภาพอากาศที่เป็นอากาศแห้ง ความชื้นน้อย ทำให้โคเจริญเติบโตได้ดี ประกอบกับเนื้อสุรินทร์เกิดจากโคเนื้อลูกผสมระหว่างวากิวแท้ 100% กับโคสายพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่ ทำให้ได้โคเนื้อลูกผสมที่มีสายเลือดวากิวไม่น้อยกว่า 50% ผ่านกระบวนการเลี้ยง แปรสภาพ และตัดแต่งตามมาตรฐานสากลใน จ.สุรินทร์ มีสีแดงอมชมพู ไขมันแทรกสวย ระดับคะแนน 3 ขึ้นไปตามมาตรฐานการตัดเกรดเนื้อโคของญี่ปุ่น เมื่อปรุงสุกจะได้รสชาติดี เนื้อนุ่ม ไม่มีกลิ่นสาบ ปัจจุบันมีการผลิตกว่า 144,000 กิโลกรัมต่อปี สร้างมูลค่าการตลาดรวมกว่า 43 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ หลังจากการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมจะเดินหน้าส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยหวังว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเนื้อสุรินทร์ทุกท่าน จะร่วมกันบูรณาการการทำงานกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานของสินค้า อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อสุรินทร์อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป
ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ GI นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนอย่างยั่งยืน