xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.เริ่มประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.วันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เริ่มแล้วศาล รธน.ประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.ตร.คุมเข้มพื้นที่ ยังไม่พบมวลชนชุมนุม

วันนี้(29ส.ค.)ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 36 สว. ที่ขอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160 (4)(5) กรณี ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจากคลิปสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธาร กับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา


คดีนี้ ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัย และมีคำสั่งให้นางสาวแพทองธาร หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้งได้ไต่สวนนางสาวแพทองธาร และนายฉัตรชัย บางชวด เลขา สมช. เมื่อวันนี้ 21 สิงหาคม และให้ส่งคำแถลงปิดคดีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ซึ่งการนัดวินิจฉัยและอ่านคำวินิจฉัยคดีนี้ เป็นไปตามระเบียบ ในเรื่องการจัดพื้นที่ และติดตั้งจอโทรทัศน์เพื่อรับภาพและเสียง จากห้องพิจารณาคดี มายังพื้นที่ด้านล่าง และห้องสื่อมวลชน ขณะเดียวกันก็จะมีการถ่ายทอดคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง youtube สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วย

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมในเวลา 09:30 น. เพื่อแถลงคำวินิจฉัยส่วนตน ปรึกษาหารือ และลงมติ จากนั้นจะทำคำวินิจฉัยกลางเพื่ออ่านให้คู่ความฟังในเวลา 15:00 น. โดยวันนี้ผู้ร้อง พลเอกสวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา จะเดินทางมาฟังศาลด้วยตัวเอง ส่วนนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายแพทย์พรหมมินทร์ เลิศสุริยเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทนายความมาฟังคำวินิจฉัย


สำหรับแนวทางวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมามี 2 แนวทาง คือ 1.ยกคำร้อง ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป กับ 2. มีความผิดตามคำร้อง นายกจะต้องพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่ศาลสั่งไม่หยุดปฎิบัติหน้าที่ และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

ทั้งนี้ บริเวณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 กองร้อยจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล2 หรือ บก.น.2 โดยมีเจ้าหน้าที่ EOD และ สุนัขตำรวจมาตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงรถจีโน่ รถตำรวจมาเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ แต่เบื้องต้นยังไม่มีการประกาศเขตอำนาจศาล และ สถานการณ์โดยทั่วไป ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างไรก็ตามวันนี้ ในพื้นที่อาคารศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีตลาดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเบื้องต้นมีรายงาน จากตำรวจแจ้งว่าสถานการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อยดี ไม่มีมวลชนมาชุมนุมบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ



ศาล รธน.เริ่มประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.วันนี้
ศาล รธน.เริ่มประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.วันนี้
ศาล รธน.เริ่มประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.วันนี้
ศาล รธน.เริ่มประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.วันนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น