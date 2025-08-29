ศาล รธน.เริ่มประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.วันนี้

เริ่มแล้วศาล รธน.ประชุมลงมติชี้ชะตา "แพทองธาร" ปมคลิปเสียงฮุนเซน ก่อนนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.ตร.คุมเข้มพื้นที่ ยังไม่พบมวลชนชุมนุม
วันนี้(29ส.ค.)ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 36 สว. ที่ขอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160 (4)(5) กรณี ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจากคลิปสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธาร กับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา
คดีนี้ ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัย และมีคำสั่งให้นางสาวแพทองธาร หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้งได้ไต่สวนนางสาวแพทองธาร และนายฉัตรชัย บางชวด เลขา สมช. เมื่อวันนี้ 21 สิงหาคม และให้ส่งคำแถลงปิดคดีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ซึ่งการนัดวินิจฉัยและอ่านคำวินิจฉัยคดีนี้ เป็นไปตามระเบียบ ในเรื่องการจัดพื้นที่ และติดตั้งจอโทรทัศน์เพื่อรับภาพและเสียง จากห้องพิจารณาคดี มายังพื้นที่ด้านล่าง และห้องสื่อมวลชน ขณะเดียวกันก็จะมีการถ่ายทอดคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง youtube สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วย
โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมในเวลา 09:30 น. เพื่อแถลงคำวินิจฉัยส่วนตน ปรึกษาหารือ และลงมติ จากนั้นจะทำคำวินิจฉัยกลางเพื่ออ่านให้คู่ความฟังในเวลา 15:00 น. โดยวันนี้ผู้ร้อง พลเอกสวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา จะเดินทางมาฟังศาลด้วยตัวเอง ส่วนนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายแพทย์พรหมมินทร์ เลิศสุริยเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทนายความมาฟังคำวินิจฉัย
สำหรับแนวทางวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมามี 2 แนวทาง คือ 1.ยกคำร้อง ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป กับ 2. มีความผิดตามคำร้อง นายกจะต้องพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่ศาลสั่งไม่หยุดปฎิบัติหน้าที่ และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
ทั้งนี้ บริเวณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 กองร้อยจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล2 หรือ บก.น.2 โดยมีเจ้าหน้าที่ EOD และ สุนัขตำรวจมาตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงรถจีโน่ รถตำรวจมาเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ แต่เบื้องต้นยังไม่มีการประกาศเขตอำนาจศาล และ สถานการณ์โดยทั่วไป ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างไรก็ตามวันนี้ ในพื้นที่อาคารศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีตลาดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในเบื้องต้นมีรายงาน จากตำรวจแจ้งว่าสถานการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อยดี ไม่มีมวลชนมาชุมนุมบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ