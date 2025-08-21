ศาล รธน.ใช้เวลา 2 ชม.กว่าไต่สวน “อิ๊งค์-เลขา สมช.” ปมคลิปเสียงฮุนเซน สั่งเลื่อนยื่นคำแถลงปิดคดีเร็วขึ้นเป็น 25 ส.ค.

ศาล รธน.ใช้เวลา 2 ชม.กว่า ไต่สวน “นายกฯ อิ๊งค์ - เลขา สมช.” ปมคลิปเสียงฮุนเซน สั่งเลื่อนยื่นคำแถลงปิดคดีเร็วขึ้นเป็น 25 ส.ค. ย้ำ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลการไต่สวน คงกำหนดนัดชี้ชะตา 29 ส.ค.
วันนี้ (21 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.02 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยาน 2 ปาก ในราย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แล้วเสร็จ ในคดีที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของ สว.จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรี ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมงกว่า นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ย้ำตอนหนึ่งระหว่างอ่านรายงานกระบวนวิธีพิจารณาคดี ว่า ห้ามมิให้ผู้เข้ารับฟังการไต่สวนนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และบิดเบือนข้อมูลที่จะทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด และตามที่ศาลได้สั่งให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 และนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติในวันที่ 29 สิงหาคมเวลา 09:30 น.และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15:00 น.นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ตุลาการแต่ละท่านมีเวลาทำคำวินิจฉัยส่วนตนเพียง 1 วัน ดังนั้น เพื่อให้การวินิจฉัยของศาลเป็นไปอย่างรอบคอบและครบถ้วน อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 31 ให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีเสนอต่อศาลภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 หากไม่ยื่นถือว่าไม่ติดใจยื่น ส่วนการนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ และนัดฟังคำวินิจฉัยให้เป็นไปตามกำหนดเดิม
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่ศาลได้อ่านกระบวนวิธีพิจารณานั้น กล้องได้จับภาพมาที่สีหน้าของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสังเกตได้ว่ามีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด กะพริบตาถี่ มองต่ำ เม้มปาก และกุมมือไว้ด้านหน้าพร้อมทั้งบีบนิ้วโป้ง จากนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีออกจากห้องพิจารณาคดีและเตรียมที่จะเดินทางกลับนั้น เริ่มมีสีหน้ายิ้มแย้ม โดยบรรยากาศด้านล่าง พบว่า มีแฟนคลับจากจังหวัดศรีสะเกษได้เตรียมกรอบรูปหลวงพ่อทวด พร้อมพวงมาลัยมามอบให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้หยุดตรงหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมถวายความเคารพ และได้ทักทายกับแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจ ซึ่งแฟนคลับที่นำกรอบรูปหลวงพ่อทวดมาให้ระบุว่า “หลวงพ่อทวดจะช่วยส่งเสริมให้แคล้วคลาดปลอดภัย” และระหว่างนั้นได้มีการตะโกนเรียก “นายกรัฐมนตรีหญิงในดวงใจ สู้ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้หันมาสวัสดีแฟนคลับ พร้อมโบกมือให้ แต่ไม่ได้เดินมารับภาพหลวงปู่ทวดและพวงมาลัย รวมทั้งเมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ามีกำลังใจในเรื่องนี้ดีไหม เรื่องคดีได้ทำเต็มที่แล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ก็ได้พยักหน้ารับ ก่อนที่จะเดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์