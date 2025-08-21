“อิ๊งค์” ถึง ศาล รธน.รับไต่สวนปมคลิปเสียงฮุนเซน สามี-พี่สาว-หมอมิ้งค์มาด้วย

ศาล รธน.เตรียมสถานที่รับไต่สวนนายกอิ๊งค์ -เลขาสมช.ปมคลิปเสียงฮุนเซน ตั้งแผงรั้วเหล็กกั้น แสดงเขตพื้นที่อำนาจศาลฯ ห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หวงห้ามด้านใน ล่าสุด“แพทองธาร” เดินทางมาถึงศาลฯ แล้ว
วันนี้(21 ส.ค.68) เวลา 10.30 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของส.ว.จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยาน จำนวน 2 ปากคือ นายกรัฐมนตรี และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทั้งนี้ พยานบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียก หากไม่มาตามกำหนดถือว่าไม่ติดใจเป็นพยานบุคคล และให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่ประสงค์จะแถลงปิดคดียื่นเป็นหนังสือต่อศาลภายในวันที่ 27 สิงหาคม หากไม่ยื่นภายในกำหนด ถือว่าไม่ติดใจยื่น โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 นัดฟังคำวินิจฉัย เวลา 15.00 น.นั้นผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่บริเวณศาลรัฐธรรมนูญบริเวณโถงกลางหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำรวจนำรั้วเหล็กมาตั้งเรียงจำกัดขอบเขต เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่หวงห้าม ในส่วนบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ โดยช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนำจอโทรทัศน์มาติดตั้งถ่ายทอดบรรยากาศภายในห้องพิจารณาไต่สวน
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีสื่อมวลชนหลายสำนักทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวผลการพิจารณาไต่สวนในวันนี้ ขณะที่บริเวณโดยรอบ จะมีกำลังตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลสองมาดูแลความเรียบร้อย เบื้องต้นมีรายงานว่า มีกำลังประมาณหนึ่งกองร้อย
ทั้งนี้ การไต่สวนพยานบุคคลในวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการติดตั้งโทรทัศน์ผ่านวงจรปิดภายในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะถ่ายทอดภาพกับเสียงเฉพาะในช่วงแรกและช่วงท้ายของการพิจารณาเท่านั้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการไต่สวนพยานปากแรกจนถึงพยานปากสุดท้าย จะไม่มีการถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนผ่านโทรทัศน์วงจรปิด จะเป็นลักษณะการขึ้นภาพนิ่งศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเสียง อย่างไรก็ตาม กระบวนนี้จะไม่มีการไลฟ์สตรีมลงช่องยูทูปของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.25 น.นางสาวแพทองธาร เดินทางมาถึงศาลฯ แล้ว โดยมีนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี น.ส.พินทองทา ชินวัตร พี่สาว และ นพ.พรหมินทร์ สุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางมาด้วย