ศาลรธน.จัดสถานที่รองรับการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย คดี "อิ๊งค์" พรุ่งนี้ประเมินสถานการณ์อีก

ศาลรธน.จัดสถานที่รองรับการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย คดีร้อง “แพทองธาร” พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เหตุขาดความซื่อสัตย์สุจริตและผิดจริยธรรม จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับ “ฮุน เซน” ประเมินสถานการณ์อีกครั้งพรุ่งนี้
วันนี้ ( 28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญ มีกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ ในคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็น สว. 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และจะออกนั่งบัลลังค์อ่านคำวินิจฉัย ในเวลา 15.00 น.
ซึ่งก่อนหน้านี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนนางสาวแพทองธาร และนายฉัตรชัย บางชวด เลขา สมช. เมื่อวันนี้ 21 ส.ค. โดยให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องส่งคำแถลงผิดคดีเมื่อวันที่ 25 ส.ค.
โดยช่วงบ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ ด้วยการนำรั้วเหล็กมากั้นเป็นแนวระหว่างพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน ทางเข้า-ออก เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และพื้นที่ผู้เกี่ยวข้อง คู่กรณีที่จะมาเข้ารับฟังคำวินิจฉัย
นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งจอโทรทัศน์เพื่อรับภาพและเสียง จากห้องพิจารณาคดีมายังพื้นที่ทำงานของสื่อมวลชน ขณะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่ด้านหน้าสำนักงาน และเปิดให้มีการเดินรถได้ทางเดียว ขณะเดียวกันก็จะมีการถ่ายทอดคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง youtube สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วย
สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัย สำนักงานได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องและพื้นที่ใกล้เคียง มาดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ อย่างไรก็ตามจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งในคืนวันนี้ เพื่อเตรียมมาตรการรองรับวันลงมติและอ่านคำวินิจฉัย