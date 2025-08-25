“นฤมล”กำชับ สพฐ.เฝ้าระวังพายุคาจิกิ ดูแลครู–นักเรียนให้ปลอดภัย หากจำเป็นสั่งหยุดเรียนได้ทันที

“นฤมล”กำชับ สพฐ.เฝ้าระวังพายุคาจิกิ ดูแลครู–นักเรียน พร้อมจัดเตรียมที่พัก-เสบียง หากต้องอพยพ ชี้ หากจำเป็นสั่งหยุดเรียนได้ทันที เพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.เวลา 11.00 น.ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์พายุโซนร้อนคาจิกิที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยว่า ตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ให้ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง ดูแลให้การช่วยเหลือนักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัด รวมถึงทรัพย์สินทางราชการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัย
“กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรการศึกษาทุกคน เราไม่ต้องการให้ใครได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ จึงได้กำชับให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด หากเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่าไหลหลาก โรงเรียนสามารถประกาศหยุดเรียนได้ทันที เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเด็ก ๆ และครูเป็นสำคัญ”ศ.ดร.นฤมล กล่าว
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ยังได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับนักเรียนและครูที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้มีที่หลบภัยที่ปลอดภัย รวมถึง เสบียงอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น