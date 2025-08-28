"อิ๊งค์" พร้อมแถลงที่ทำเนียบ หลังศาลชี้ชะตา คดีคลิป "ฮุนเซน"

เตรียมโพเดียมรอ “นายกฯ” แถลงข่าว หลังศาลชี้ชะตา คดีคลิป "ฮุนเซน" ที่ทำเนียบ พร้อมด้วยรมต.ที่ติดตามให้กำลังใจ จับตาเข้าพรรคหรือไม่
เมื่อวันที่ (28 ส.ค.) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งความเคลื่อนไหวของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม ว่า ในวันที่29 ส.ค.ได้มอบทีมทนายความ และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนเข้ารับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนา “สมเด็จฯ ฮุน เซน” ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขณะที่น.ส.แพทองธาร จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ในเวลาประมาณ 14.00 น. เพื่อติดตามรับชมการถ่ายทอดสดคำวินิจฉัย ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า และจัดเตรียมห้องสีม่วง สำหรับรัฐมนตรีที่มาให้กำลังใจ ร่วมรับฟังคำวินิจฉัยไปพร้อมกันด้วย
ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการอ่านคำวินิจฉัย นายกฯจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน บริเวณโถงกลาง ภายในตึกไทยคู่ฟ้า และจะเดินทางกลับออกไปในทันที โดยคาดว่าไม่เปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถาม และหลังจากเดินทาง ออกจากทำเนียบฯ ต้องจับตาว่าน.ส.แพทองธาร จะเดินทางไปพบกับสมาชิกพรรคเพื่อไทย ที่ทำการพรรค ซึ่งบรรดา สส.และผู้สนับสนุน รวมตัวกันเฝ้าติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของศาล ด้วยหรือไม่