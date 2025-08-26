จับตา! 29 ส.ค. “อิ๊งค์” เข้าทำเนียบฟังศาลชี้ชะตาหลุดนายกฯหรือไม่ รมต.แห่ตบเท้าร่วมลุ้น

จับตา! “แพทองธาร” เข้าทำเนียบ ฟังศาลชี้ชะตาพ้นนายกฯ หรือไม่ 29 ส.ค.นี้ รมต.เตรียมแห่ตบเท้าร่วมติดตามและให่กำลังใจ
วันนี้ (26 ส.ค.) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม ในวันที่ 29 ส.ค. มีรายงานว่า น.ส.แพทองธาร จะเดินทางเข้ามาที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการนัดอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 10 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160(4) และ (5) หรือไม่
โดยจะมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมติดตามการอ่านคำวินิจฉัยและเป็นกำลังใจให้กับนายกฯ