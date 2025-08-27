xs
xsm
sm
md
lg

”อิ๊งค์“ ยิ้มอย่างเดียว เมินตอบ 29 ส.ค.เข้าทำเนียบฯ ฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



”แพทองธาร“ ยิ้มแทนคำตอบ 29 ส.ค.นี้เข้าทำเนียบฯ ฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงหรือไม่ ขณะรายงานข่าวระบุจ่อปักหลักทำเนียบฯ ฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยแน่นอน


วันนี้(27 ก.ค.) ภายหลังการแถลงข่าวประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2567 ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ในวันที่ 29 สิงหาคม มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ตอบคำถาม


ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อ ว่าจนถึงวันนี้กำลังใจดีอยู่หรือไม่ แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังคงไม่หันมาตอบ

จากนั้นผู้สื่อข่าว จึงบอกกับนายกฯ ว่าให้หันมายิ้มก็ยังดี แต่นายกฯ ได้แต่ยิ้มคนเดียว โดยไม่หันมาหาสื่อมวลชน ก่อนจะเดินเข้าห้องทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น.เพื่อรอรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซน ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15.00 น.

”อิ๊งค์“ ยิ้มอย่างเดียว เมินตอบ 29 ส.ค.เข้าทำเนียบฯ ฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยหรือไม่
”อิ๊งค์“ ยิ้มอย่างเดียว เมินตอบ 29 ส.ค.เข้าทำเนียบฯ ฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยหรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น