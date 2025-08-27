”อิ๊งค์“ ยิ้มอย่างเดียว เมินตอบ 29 ส.ค.เข้าทำเนียบฯ ฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยหรือไม่

”แพทองธาร“ ยิ้มแทนคำตอบ 29 ส.ค.นี้เข้าทำเนียบฯ ฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงหรือไม่ ขณะรายงานข่าวระบุจ่อปักหลักทำเนียบฯ ฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยแน่นอน
วันนี้(27 ก.ค.) ภายหลังการแถลงข่าวประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2567 ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ในวันที่ 29 สิงหาคม มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อ ว่าจนถึงวันนี้กำลังใจดีอยู่หรือไม่ แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังคงไม่หันมาตอบ
จากนั้นผู้สื่อข่าว จึงบอกกับนายกฯ ว่าให้หันมายิ้มก็ยังดี แต่นายกฯ ได้แต่ยิ้มคนเดียว โดยไม่หันมาหาสื่อมวลชน ก่อนจะเดินเข้าห้องทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น.เพื่อรอรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซน ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15.00 น.