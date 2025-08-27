“ธนกร” หนุน “สุริยะ” เร่งดัน กม.รถไฟฟ้า 20 บาท ผ่านสภาทันใช้ 15 พ.ย.ยันไม่เอื้อนายทุน เป็นประโยชน์ ปชช.โดยตรง

“ธนกร” หนุน “สุริยะ” เร่งดัน กม.รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายผ่านสภาทันใช้ 15 พ.ย.นี้ ยันรัฐบาลไม่เอื้อทุน ชี้ ประโยชน์ปชช.โดยตรง โต้ฝ่ายค้านอย่าตีกินการเมือง เชื่อ สส.-สว.ไม่ขวางร่วมโหวตผ่านฉลุยไม่สะดุด
วันที่ 27 ส.ค.68 นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯและสส. บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงนโยบาย “รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” ว่า หลังจากที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายอมรับและขอโทษประชาชนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับออกไม่ทันจึงทำให้เกิดความล่าช้าต้องเลื่อนการใช้สิทธิ์จากวันที่ 1 ตุลาคมนี้ไปเป็น 15 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งตนเห็นถึงความตั้งใจของนายสุริยะและกระทรวงคมนาคมที่ได้เร่งผลักดันนโยบายดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง เนื่องจากต้องการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ถูกลง ที่ตอนนี้ประชาชนต้องจ่ายสูงสุดถึง 192 บาท ถือเป็นภาระที่หนักพอสมควร โดยโครงการนี้เชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าเดินทางได้มากและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยลดฝุ่น PM2.5 ด้วย
โดยตนขอสนับสนุนให้กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ..(พ.ร.บ.ตั๋วร่วม) และร่างพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 (พ.ร.บ.รฟม.) ออกมาโดยเร็วที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ฉบับผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกและชั้นกรรมาธิการแล้ว รอการพิจารณาในสภาวาระ2-3 และในชั้นวุฒิสภาเท่านั้น
ทั้งนี้ นายธนกร ย้ำว่า นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่การเอื้อกลุ่มทุนอย่างที่ฝ่ายค้านกล่าวหา ซึ่งการจะดำเนินนโยบายนั้นต้องมีความรอบคอบอยู่บนหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมายและการใช้งบประมาณที่โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว เมื่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านสภาแล้ว คาดว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ “รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” ได้ทันตามกำหนดใหม่คือ 15 พฤศจิกายน 2568 ครอบคลุมโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 10 สายได้ทันที
“เรื่องนี้เป็นประโยชน์ของประชาชนโดยตรง วาระแรกร่างพ.ร.บ.ตั๋วร่วมพรรคประชาชนเองก็โหวตเห็นชอบด้วย มาถึงวันนี้กฎหมายมีความล่าช้าเพราะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการใช้งบประมาณ พรรคประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายก็ไม่ควรออกมาโจมตีรัฐบาลเพียงเพราะหวังคะแนนนิยมหรือฉวยโอกาสตีกินทางการเมืองแบบนี้ โดยเชื่อว่าสส. และสว.จะเห็นตรงกัน พร้อมขอทุกฝ่ายร่วมโหวตให้ผ่านร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 2 วาระในคราวเดียวไม่มีฝ่ายใดขัดขวางหรือทำให้สะดุด เพราะโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆ” นายธนกรกล่าว