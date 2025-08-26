เกิน 2 แสนรายแล้ว! ลงทะเบียนรับสิทธิ์รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ระบบสะดุดบ้างแต่แก้ไขเร็ว

“โฆษกคมนาคม” เผยล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทะลุ 2 แสนคน ระดมทุกฝ่ายดูแล แอปฯ "ทางรัฐ" และการผูกบัตร เร่งแก้ทันทีหากติดขัด ยันประชาชนได้รับสิทธิ์ครบถ้วน
นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท (20 บาทตลอดสาย) ว่า อัปเดตวันนี้ (26 สิงหาคม 2568) ช่วงเวลาประมาณ 08.06 น. ได้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” แล้ว 200,583 คน หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 00.01 น. นอกจากนี้ ยังมั่นใจว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบาย "รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย" ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดในทุกด้านอย่างแน่นอน
พร้อมกันนี้ หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง แอปฯ “ทางรัฐ” ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาระบบล่มแต่อย่างใดตามที่หลายๆ คนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเห็นได้จากบริการออนไลน์ภาครัฐอื่นๆ ในแอปฯ “ทางรัฐ” ประชาชนยังคงใช้งานได้ตามปกติตลอดทั้งวัน โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงตลอดระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียน โดยการให้แก้ไขบัตรด้วยตนเองในช่วงแรก พร้อมกับให้ผู้ที่สมัครแอปฯ ทางรัฐใหม่ไม่ต้องลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน
สำหรับในส่วนของระบบผู้ให้บริการบัตรเอกชน ได้แก่ บัตร Rabbit และบัตร EMV (KTB FastPay) อาจมีบางช่วงเวลาที่ติดขัดผูกบัตรไม่ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน แต่ทั้งสองหน่วยงานได้เร่งปรับปรุงและแก้ไขอย่างใกล้ชิดจนระบบเริ่มกลับมาให้บริการได้ดีขึ้นมาก
ทั้งนี้ ประชาชนที่ผูกบัตรยังไม่สำเร็จ สามารถกลับเข้ามาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น
กระทรวงคมนาคมขอให้ประชาชนมั่นใจว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และผู้ให้บริการเอกชนทุกฝ่ายกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การลงทะเบียนและการใช้สิทธิ์โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เป็นไปอย่างราบรื่นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิตามโครงการอย่างแน่นอน