ผ่านครึ่งวันแรก!ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ทะลุแสนราย ขั้นตอนยุ่ง ต้องใช้เวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันแรกระบบไม่ล่ม แต่ อาจต้องใช้เวลายืนยันตัวตนและยืนยันบัตร ผ่านครึ่งวันแรก ยอดลงทะเบียนสำเร็จทะลุ 100,000 ราย

วันนี้ (25 สิงหาคม 2568 ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย (ใช้ได้กับรถไฟฟ้า 10 สาย ข้ามสายกี่ต่อก็ได้) ผ่านแอปพลิเคชัน"ทางรัฐ"เป็นวันแรก
โดยให้ยืนยันตัวตนบัตรโดยสารที่ใช้เดินทาง (เช่น บัตรแรบบิท, บัตร EMV Contactless)

โดย การลงทะเบียน 20 บาทเวลา 00.01 น. ถึง เวลา 09.35 น.มีผู้
ลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 75,000 users แบ่งเป็น บัตรแรบบิท 60,640 ใบ , บัตร EMV 20,250 ใบ

และผ่านครึ่งวันแรก ตั้งแต่เวลา 00.01 น.- 12.05 น. มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 100,360 คน

โดยภาพรวม ระบบลงทะเบียน ไม่ล่ม ตามที่กังวล แต่มีล่าช้าและระบบอาจหน่วงต้องรอเวลาบ้าง ขณะที่ขั้นตอนการลงทะเบียน ที่อาจจะยุ่งยากซ้ำซ้อน ขณะที่แอปแอปพลิเคชัน My Rabbit และ MRT ล่ม เป็นช่วงๆ ทำให้ ต้องใช้เวลาในการลงทะเบียน

สำหรับการลงทะเบียน ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ และยังไม่กำหนดวันปิดลงทะเบียน



