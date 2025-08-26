“มนพร” เชื่อ 3 ร่าง กม.ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทผ่านสภาได้ คุย สว.เรียบร้อยแล้ว

“มนพร” เชื่อร่างกฎหมายเกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายผ่านสภาได้ เพราะคุย สว.แล้ว ชี้กฎหมายการเงินแช่ทิ้งไว้แค่ 15 วัน หาก สว.ไม่เห็นด้วย พร้อมเผยพรรคเพื่อไทยยังไม่มีแผนใดๆ รองรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพียงแค่ส่งกำลังใจ
วันนี้(26 ส.ค.) นางสาวมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายล่าสุด อยู่ที่รัฐบาลเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติตั๋วร่วม ว่า สำหรับกฎหมายทั้งสามฉบับไม่ได้กังวลในขั้นตอนการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการทำความเข้าใจแล้ว ว่านโยบายนี้มีส่วนสำคัญ และ สว. จะมีการเร่งพิจารณาให้โดยเร็ว ในเรื่องของสำหรับขั้นตอน การพิจารณาร่างบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติตั๋วร่วม กระทรวงคมนาคมก็จะเร่งจัดทำให้เร็วที่สุด และส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาในวันจันทร์ที่1 สิงหาคม นี้ สำหรับ การแก้ไขร่างกฎหมายขนส่งทางรางมีทั้งหมด 165 มาตราแต่มีการแก้ไขเพียง 43 มาตรา และร่างดังกล่าวผ่านการคัดกรองจากทุกภาคส่วนซึ่งคิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวล
ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะคล้ายกับโครงการดิจิทัลวอลเลต นางมนพร กล่าวว่า เป็นเรื่องของความคิดแต่รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำโครงการนี้ให้เป็นเรือธงของรัฐบาล เพราะโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งประเทศ ยืนยันจะมีโอกาสใช้โครงการนี้ภายในปีนี้
ส่วนกรณีที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นางมนพรกล่าวว่า ทางรัฐบาลและฝ่ายค้าน ตั้งใจจะให้เกิดโครงการนี้เพราะแม้กระทั่งการโหวตฝ่ายค้านก็เห็นด้วย ขณะที่ปัญหาต่างๆก็จะมีการมาแก้ไขและพูดคุยกันในกระทรวงคมนาคม
ส่วนหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ และเกิดอุบัติเหตุต่อนายกรัฐมนตรีโครงการนี้จะเดินหน้าต่อได้หรือไม่ นางมนพรกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ศาลจะพิจารณา โดยไม่ขอพูดถึงกระบวนการตัดสินของศาล ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเตรียมรับมือกับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะยังไม่เกิด ยืนยันว่ายังไม่มี แผนใดๆไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ แต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือนางสาวแพรทองทาชินวัตร
นางมนพรยังกล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่เหมือนการพิจารณาร่างกฎหมายประชามติ ที่จะต้องแช่ไว้ 6 เดือน หากสมาชิกวุฒิสภาไม่เห็นด้วย แต่เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้เป็น เป็นร่างกฎหมายทางการเงิน ทิ้งไว้แค่ 15 วันก็จะสามารถเห็นชอบได้เลย ดังนั้นจะดำเนินการให้เร็วที่สุดในขั้นตอนกระบวนการสองสภา
ขณะที่การฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 29 จะมีการเกาะติดกันที่พรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นนางมนพรกล่าวว่ายังไม่ทราบต้องรอการประชุมพรรควันนี้ก่อน แต่อาจจะไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้เพราะที่ประชุมก็จะมีการพูดคุยวาระการประชุมสภาตามปกติ ซึ่งก็ได้เพียงส่งกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรี