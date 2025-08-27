"อิ๊งค์” นั่งหัวโต๊ะประชุม กก.วัฒนธรรมแห่งชาติ ทักทายคณะกรรมการ-สื่อมวลชน บอก ไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้ว

"อิ๊งค์” ปรากฏตัวเป็นประธานประชุม กก.วัฒนธรรมแห่งชาติ พิจารณางบกองทุนฯ-วาระลับ-วาระปกติ กล่าวทักทายคณะกรรมการและสื่อมวลชน บอกไม่เจอกันมาสักพัก
วันที่ 27 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.39 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม เดินทางถึงกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2568 ในเวลา 10.30 น.
น.ส.แพทองธาร มีท่าทีผ่อนคลาย สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวสวัสดีคณะกรรมการและทักทายสื่อมวลชน ก่อนเปิดประชุม ว่า เราไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่ง วันนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ตนมาปฎิบัติหน้าที่ประธาน โดยวาระการประชุมมีทั้งเรื่องพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปี 2569 และรวมถึงวาระลับ และวาระปกติ
ขณะที่ช่วงบ่ายวันเดียวกัน น.ส.แพทองธาร จะเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนครั้งแรก นับจากไปชี้แจงในฐานะพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุนเซน