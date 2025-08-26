ครม.ไฟเขียวงบเยียวยา ปชช.ได้รับผลกระทบไฟใต้ 279 ราย วงเงิน 139.93 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 279 ราย วงเงิน 139.93 ล้านบาท
วันนี้ (26 ส.ค.) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 139.93 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ) จำนวน 279 ราย ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น และให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) ตามขั้นตอนต่อไป
นายอนุกูล กล่าวว่า ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 70 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ศอ.บต. ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 63.35 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายเพื่อคืนเงินทดรองราชการให้กับจังหวัด
ศอ.บต. จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในด้านร่างกายและทรัพย์สินตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 279 ราย วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 139.93 ล้านบาท ซึ่ง สงป. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ศอ.บต. ใช้จ่ายงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 139.93 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 279 ราย