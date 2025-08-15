"มท.อ้วน" ยังไม่รู้รายละเอียดวัดพระบาทน้ำพุ รอตรวจสอบ ให้รอดูครม.เยียวยาเพิ่มปะทะเขมรหรือไม่

“ภูมิธรรม” ยังไม่รู้รายละเอียด ปมวัดพระบาทน้ำพุ รอฝ่ายเกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน ชี้ รอดูชง ครม.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เหตุปะทะไทย-กัมพูชา เพิ่มเติมหรือไม่
วันนี้ (15ส.ค.) เมื่อเวลา 15.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ทางกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างไร ว่า ยังไม่ได้รายละเอียด รอให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นกรมการปกครอง และทางปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งมาอีกที
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้วางหลักเกณฑ์ตรวจสอบกรณีวัดพระบาทน้ำพุ ไว้อย่างไรบ้าง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยัง ยังไม่มีเรื่องเข้ามา
เมื่อถามย้ำว่ากรณีดังกล่าวถึงขั้นต้องนำเข้าเป็นคดีพิเศษหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่รู้รายละเอียดเลย
นายภูมิธรรม ยังกล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพิ่มเติมหรือไม่ ว่า ให้รอดูในวันจันทร์ที่ 18 ส.ค.นี้ ว่าจะมีเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือไม่