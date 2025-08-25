“สุชาติ” แย้มคุย มส.สังคายนาสงฆ์ สั่งตั้ง กก.สอบ พศจ.ลพบุรี เกียร์ว่าง-ละเว้นหน้าที่ สอบวัดพระบาทฯ

รมต.สำนักนายกฯ จ่อตั้งคกก.สอบ ผอ.สำนักพุทธฯลพบุรี หย่อนยาน-บกพร่อง ดึงเข้ากรุ ปม วัดพระบาทน้ำพุ ถามสื่อ-ปชช.รู้ข้อมูล "หลวงพ่ออลงกต" แต่จังหวัดไม่รู้ รับสถานการณ์รุนแรงขึ้น ถึงเวลาสังคายนาสำนักพุทธฯ ก่อนสังคายนาวงการสงฆ์ ตรวจเลือด- ปัสสาวะ ทรัพย์สินก่อนบวช ถึงเวลากู้ศรัทธาชาวพุทธ
วันนี้ (25 ส.ค.68) นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งพบว่า เลขบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับสัทธิสิหาริก (ใบทะเบียนพระ ) และยังพบว่าวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับใบสุทธิ และยังมีการเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้ "เกรียงไกร" รวมถึงกรณีที่มีการใช้เลขบัตรประชาชนในการลงทะเบียน พร้อมเพย์ ที่ประชาชนโอนเงิน แต่กลับกลายเป็นชื่อบัญชีของมูลนิธิซึ่งหมายความว่าเป็นการโอนเงินให้กับมูลนิธิ และเมื่อไปสอบถามว่ามูลนิธิเกี่ยวข้องกับวัดอย่างไรก็ไม่มีใครกล้าตอบ ดังนั้นจึงต้องสอบสวนต่อไป
อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จึงทำให้ฉุกคิดได้ว่า ถึงเวลาที่เราต้องปฏิรูป วงการพระพุทธศาสนา และต้องปรึกษามหาเถรสมาคมว่า ถึงเวลาหรือยังที่จะต้อง ให้พระภิกษุทั่วประเทศยอมให้ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ รวมถึงทรัพย์สิน โดยเฉพาะทรัพย์สินเพราะเป็นเรื่องใหญ่มาก ที่ทำให้พระเสียผู้เสียคน และเสื่อมสมณะเพศ เพราะการมีทรัพย์สินที่คนไม่รู้ แต่ก่อนที่จะสังคายนาพระ ตนมองว่า เราต้องสังคายนาสำนักพุทธศาสนาเสียก่อน ซึ่งวันนี้ ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ ได้เดินทางมาพบตน ซึ่งก็จะมีการให้นโยบายและเน้นย้ำไปว่า สำนักพุทธฯประจำจังหวัดทุกคน ต้องรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ในจังหวัดต่างๆตามที่ตนเองรับผิดชอบ อย่างกรณีจังหวัดลพบุรี เหตุการณ์เกิดมานานหลายปี แต่ทำไมสำนักพุทธฯจังหวัดไม่รู้ไม่มีข้อมูลอะไรเลย เพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาที่จะต้องสังคายนาสำนักพุทธฯใหม่ พร้อมต้องย้อนกลับไปดูว่า ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯประจำจังหวัดลพบุรีทำอะไรบ้างและทำไมคนปัจจุบันถึงไม่ทำงาน ควรจะให้มาอยู่ที่สำนักงานพุทธมณฑลแล้วหรือยัง โดยจะให้ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาตั้งคณะกรรมการสอบ ความหย่อนยานและบกพร่อง รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ดังกล่าวเพราะตนเคยได้ให้นโยบายไปเป็นเดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ทำงาน ก็ถือว่าไม่สนองนโยบายของรัฐบาล
ส่วนการสังคายนารอบนี้ จะสามารถดึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนกลับมาได้หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ปัญหามีมาเป็นร้อยปี ก็ต้องใช้เวลา และต้องขอความร่วมมือจากมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองสงฆ์ ว่าจะให้ความยินยอม ในการสังคายนา และตรวจสอบ ต่างๆหรือไม่
นายสุชาติยังยอมรับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆ แสดงว่า ความเสื่อมโทรมของวงการพระ อาจจะมีผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ควรจะถึงเวลาที่เรียกศรัทธาของพุทธศาสนิกชนกลับมา
เมื่อถามว่ากรณีของหลวงพ่ออลงกต ความผิดค่อนข้างชัดเจน ทั้งในเรื่องของ การเก็บศพ และสวมบัตรประชาชน สำนักพุทธจะดำเนินการ อย่างไรได้บ้าง นายสุชาติกล่าวว่า ตนจะให้ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ ต้องคณะกรรมการสอบว่า สำนักพุทธฯประจำจังหวัด มี การละเว้นและหย่อนยาน และเหตุใดนักข่าวรู้ ชาวบ้านรู้ แต่ผอ. สำนักพุทธฯจังหวัดไม่รู้ และในทุกจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมา ก็แสดงว่าความผิดอยู่ที่สำนักพุทธฯจังหวัด และจนถึงขนาดนี้ ยังไม่มีรายงาน ว่าทางสำนักพระพุทธศาสนา ยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับหลวงพ่ออลงกต โดยตรงแต่อย่างใด