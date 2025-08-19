“สุชาติ” สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน-ที่ดินมูลนิธิ กรณี “หลวงพ่ออลงกต”วัดพระบาทน้ำพุ

ลพบุรี - “สุชาติ ” ลงพื้นที่วัดพระบาทน้ำพุ สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน-ที่ดินมูลนิธิ พร้อมหาความจริงกรณีข่าว “หลวงพ่ออลงกต” สั่งให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงจากชาวบ้าน และรายงานกลับภายใน 7 วัน
เวลา 16.15 น. วันนี้ (19 ส.ค. 68) นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นเพียงการหาข้อมูลเบื้องต้น โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตรวจสอบเส้นทางการเงินการบริจาคและการใช้จ่ายของมูลนิธิภายในวัด ซึ่งมีอยู่ 6 มูลนิธิ รวมถึงตรวจสอบการถือครองที่ดินจำนวนหลายพันไร่ ที่กรรมการมูลนิธิเป็นผู้ถือแทน
รมต.สุชาติ ระบุว่า ต้องตรวจสอบว่าผู้ถือครองมีรายได้เพียงพอหรือไม่ เหตุใดจึงถือแทนมูลนิธิ และพร้อมโอนกลับให้หรือไม่ ขณะเดียวกันยังสั่งตรวจสอบโครงการ “ไร่ใจฟ้า” ที่ใช้เงินก่อสร้างสนามฟุตบอล ว่าใช้จ่ายถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่
นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ตรวจสอบวัดที่มีการตั้งมูลนิธิทั่วจังหวัด ว่ามีการประชาสัมพันธ์รับบริจาคถูกต้องหรือไม่ และได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดประชุมติดตามมูลนิธิเป็นรายเดือน
สำหรับกรณีข่าวลือเรื่อง “หลวงพ่ออลงกต” มีครอบครัว นายสุชาติสั่งให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงจากชาวบ้าน และรายงานกลับภายใน 7 วัน พร้อมย้ำว่า เรื่องการลาออกของหลวงพ่อ เป็นเรื่องของท่าน ขณะที่วัดยังคงมีเจ้าคณะตำบลดูแล และหากพบความผิด มหาเถรสมาคมจะเป็นผู้ดำเนินการทางสงฆ์
รมต.สุชาติ ย้ำว่า วันนี้เป็นเพียงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและสั่งการตรวจสอบ ไม่ได้พูดคุยกับหลวงพ่ออลงกตโดยตรงแต่อย่างใด