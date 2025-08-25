“ดีเอสไอ”ลุยเขากระโดง อธิบดีกรมที่ดินป้ายแดง "เจ็บไหล่" ชะลอเซ็นเพิกถอน ** ดรามาคลิป “นั่งลงลูก” ช่วงอิ๊งค์สาบานตนเสร็จ สะเทือนศาล รธน.

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “ดีเอสไอ” ลุยเขากระโดง อธิบดีกรมที่ดินป้ายแดง "เจ็บไหล่" ชะลอเซ็นเพิกถอน
วงในกระทรวงมหาดไทย กระซิบมาว่า… คดีร้อน “เขากระโดง” บุรีรัมย์ ที่กำลังถูกจับตา และ "อ้วน" ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ลั่นวาจาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ว่าต้องเดินหน้าเพิกถอนสิทธิ์ แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า และอาจต้องชะงักแบบงงงัน เพราะอยู่ ๆ ก็มีดรามาด้านสุขภาพโผล่ขึ้นมา
เมื่อ "ขจรเกียรติ รักพานิชมณี" อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ เกิดอาการเจ็บหัวไหล่ซ้าย จนต้องเข้ารับการตรวจ MRI ที่ รพ.ศิริราช สรุปว่า “เอ็นฉีกขาด” ถึงขั้นต้องเข้าผ่าตัด และพักฟื้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ลงนามเพิกถอนสิทธิ์ได้ในระหว่างนี้
แหม..เหตุการณ์กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม ทีเดียวเชียว
ไม่ว่าอธิบดีกรมที่ดินจะเป็นคนถนัดซ้ายหรือเปล่า แต่ในเมื่อต้องผ่าตัด ก็ต้องลาราชการ เรื่องจะให้เซ็นอะไร ก็คงต้องค้างไว้ก่อน
ด้าน DSI ภายใต้การนำของ "พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ" อธิบดีไฟแรง ยังคงเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่อง หลังมีคำพิพากษาศาลปกครอง ตัดสินชัด ที่ดินเขากระโดงเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แต่ก็ยังมีการออกโฉนดทับซ้อน
สืบไปสืบมา เจอทั้งการรังวัดใหม่ จากตัวเลขเดิม 5,083 ไร่ เหลือ 4,414 ไร่ , สิ่งปลูกสร้างล้ำเขต โดยเฉพาะ สนามฟุตบอล ที่โผล่มาทับที่ดินของการรถไฟ แถมบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์รองรับ !?
ที่มากกว่านี้… มีรายงาน DSI ระบุว่า มีการทำนิติกรรมอำพราง โอนที่ดินไป–มา ช่วงปี 2565 ต่อเนื่อง ถึงก่อนเลือกตั้ง 2566 โดยพัวพัน "นักการเมืองใหญ่" ในพื้นที่แบบมีเงื่อนงำ !
ย้อนไปอีก…ช่วงปี 2513–2539 ยังเจอการออกโฉนดผิดพลาด โดยเจ้าหน้าที่ รฟท.เองด้วย กว่า 500 ไร่ ที่สุดท้ายกลายเป็นที่ของรัฐ แต่ดันถูกเซ็นรับรองเป็นที่เอกชนไปเรียบร้อย
คดีนี้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการครอบครองเกิน 50 ไร่ และออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ ก็จะเข้าเกณฑ์ “คดีพิเศษ” เต็มตัว แถมยังโยงเข้าข่ายฟอกเงิน อีกต่างหาก!
เรียกได้ว่า…ตอนนี้ DSI เดินหน้า รุกเต็มสูบ แต่ฝั่งมหาดไทย ต้องชะงัก เพราะอธิบดีกรมที่ดิน เจ็บไหล่
งานนี้ คนในพื้นที่–คนในการเมือง ที่เกี่ยวพัน คงหนาวๆ ร้อนๆ รอลุ้นว่า หลังอธิบดีกรมที่ดินหายเจ็บแล้ว ปากกาเซ็นเพิกถอน จะหนักมือแค่ไหน!.
++ ดรามาคลิป “นั่งลงลูก” ช่วงอิ๊งค์สาบานตนเสร็จ สะเทือนศาล รธน.
กลายเป็นประเด็นดรามา ในโซเชียลฯ กรณี “นายกฯอิ๊งค์” แพทองธาร ชินวัตร เข้ารับการไต่สวน ตามนัดของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมาในคดีที่ สว.ยื่นคำร้องขอให้ถอดถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง “แพทองธาร” กับ “ฮุน เซน”
ก่อนเริ่มการไต่สวน โดยธรรมเนียมปฏิบัติ “แพทองธาร” จะต้องยืนขึ้น เพื่อปฏิญาณตน หรือ “สาบาน”ก่อนว่า จะเบิกความ ด้วยความสัตย์จริงทุกประการ
ด้วยเหตุที่การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญในวันนั้น ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังได้ไม่กี่คน แม้จะมีการถ่ายทอดการไต่สวนให้ผู้สื่อข่าว และผู้ที่สนใจ ติดตามสังเกตการณ์ได้รับชมอยู่ภายนอก แต่ก็เหมือนได้ดู “หนังใบ้” คือเห็นภาพ แต่ไม่มีเสียง เรื่องจึงมีประเด็นดรามา เกิดขึ้นจนได้
เมื่อเวลาต่อมาพบว่า ในโซเชียลฯมีการเผยแพร่ภาพ พร้อมเสียงในขณะที่ “แพทองธาร” ปฏิญาณตนเสร็จ ก่อนจะนั่งลง ก็มีเสียงตุลาการบอกว่า “นั่งลงลูก”
ด้วยคำพูด “นั่งลงลูก” นี่เอง ทำให้มีเสียงวิพากวิจารณ์ตามมาว่า ประมาณว่า ศาลฯ ให้ความเอ็นดูกับ “แพทองธาร” เป็นพิเศษ และเกิดจินตนาการเลยเถิด ไปถึงผลการพิจารณาชี้ขาด ที่จะออกมาในวันที่ 29 ส.ค.นี้
เมื่อนำไปประกอบกับการให้สัมภาษณ์ ของบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทย รวมทั้ง “หมอมิ้ง” พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ยืนยันว่านายกฯจะไม่ลาออกก่อนถึงวันศาลฯตัดสิน และเชื่อว่านายกฯ จะรอด... เรื่องมันก็เลยไปกันใหญ่!
แม้แต่ “ชวน หลีกภัย” อดีตประธานรัฐสภา ก็ถูกถามถึงเรื่องนี้ และท่านก็ได้ให้ความเห็น ประมาณว่า... คำว่า “นั่งลงลูก” มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใดๆ เป็นประโยค พยางค์ นอกหลักกฎหมายโดยสิ้นเชิง ที่จะใช้คำว่า ลูก คุณหนู อะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าโดยทั่วไป เราไม่เคยได้ยิน บางคำพูดอาจไม่มีผล แต่ว่าเมื่อผลการวินิจฉัยออกมา อาจมีคนคิดย้อนกลับไปได้
ด้าน “จิรายุ ห่วงทรัพย์” โฆษกรัฐบาล บอกว่า เรื่องนี้ มีการบิดเบือนคำพูด เพราะหลังจากนายกฯ กล่าวคำสาบานตนแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่ง ได้กล่าวคำว่า “นั่งลงครับ” แต่มีขบวนการนำไปบิดเบือน ตกแต่งเสียง หาว่าตุลาการฯ พูดว่า “นั่งลงลูก”
งานนี้ AI ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที
ขณะเดียวกัน “ชวน หลีกภัย” ที่ให้สัมภาษณ์ แสดงความเห็นในเรื่องนี้ ยังถูก “จิรายุ” จับมาแขวน ว่า นายชวน อาจไม่ได้ฟังคลิปเต็มๆ จริงๆ ในวันดังกล่าว หรือไม่ก็อาจจะได้ฟังจากคลิปที่ถูกบิดเบือน และตกแต่งแล้ว เลยออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนั้น
“จิรายุ” ยังอ้างว่า คนที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณา ล้วนได้ยินตรงกันว่า “นั่งลงครับ”ทั้งสิ้น และในฐานะที่ตนเองเคยเป็นประธาน คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการฯ ติดตามการทำงานกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด ก็เห็นว่า ไม่มีเหตุผลใดๆที่ศาลฯจะใช้คำพูดในลักษณะเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาลใหนก็ตาม
“นั่งลงลูก” กับ “นั่งลงครับ” เลยกลายเป็นประเด็นดรามาขึ้นมา ไม่รู้อันไหนจริง อันไหนเท็จ
เพื่อความกระจ่าง ศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะต้องออกมาชี้แจง ยืนยันว่าอันไหนกันแน่ ที่ถูกต้อง
และนี่อาจเป็นบทเรียนของศาลรัฐธรรมนูญที่ “ฉายหนังใบ้” ให้ผู้ติดตามการไต่สวนได้ชมกัน